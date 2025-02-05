Мэрия о повышении тарифов для льготников: за 10 лет проезд подорожал вдвое

Мэрия Калининграда обосновала желание увеличить стоимость проезда для льготников ростом стоимости разовой поездки. Как говорится в ответе комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации на информационный запрос «Нового Калининграда», тариф для льготных категорий не менялся 10 лет. Срок введения новых тарифов не называется.

«В настоящее время рассматривается вопрос об увеличении стоимости проезда для льготных категорий граждан, — сообщили в комитете. — Последнее повышение стоимости льготного проезда было в 2014 году, то есть в течение 10 лет тариф не менялся. За это время стоимость разовой поездки увеличилась вдвое».

В горадминистрации добавили, что в настоящее время в городе действуют четыре вида льготных билетов для проезда в городском общественном транспорте:

— городские льготники — 300 руб. в месяц без ограничения количества поездок;

— федеральные льготники — 700 руб.;

— многодетные родители — 550 руб.;

— городские школьники — стоимость разовой поездки 15 руб.

Власти рассматривают следующие варианты:

— городские льготники — 450 руб.;

— федеральные льготники — 1000 руб.;

— и многодетные родители стоимостью — 700 руб.;

— городские школьники — стоимость разовой поездки 20 руб.

В мэрии также сообщили, что в настоящее время рассматривается вопрос постепенного расширения льготы на проезд на автобусах малого класса (маршрутках — прим. «Нового Калининграда»). В рамках первого этапа планируется предоставление льготного проезда для городских школьников, в рамках второго — предоставление льготного проезда для федеральных и городских льготников, а также родителей из многодетных семей.

22 января на сайте городской администрации был опубликован проект решения Горсовета, в соответствии с которым стоимость разовой поездки для школьников повышается с 15 руб. до 20 руб. за поездку, проездных для многодетных, детей-инвалидов, федеральных льготников и т.п. — до 1000 рублей. Стоимость проездного для пенсионеров предлагается повысить сразу в полтора раза — с 300 рублей до 450 рублей.

В документе, размещенном на сайте горадминистрации, не указана дата введения новых тарифов. Изменения вступят в силу после утверждения горсоветом и опубликования документа в газете «Гражданин». Следующее заседание назначено на 26 февраля.

Ранее мэрия Калининграда не смогла оперативно прокомментировать информацию о повышении стоимости проезда.