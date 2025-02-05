Соцфонд: доходы при обращении за единым пособием теперь учитываются по-новому

В 2025 году вступили в силу изменения для учёта доходов граждан при обращении за единым пособием на детей и беременных. Об этом сообщила пресс-служба отделения СФР по Калининградской области.

«Теперь при учёте комплексной оценки нуждаемости в доход не учитываются:

выплаты на ребёнка, который не входит в состав семьи заявителя;

целевая господдержка на приобретение движимого, недвижимого имущества и другой техники;

единовременные выплаты гражданам (членам их семей), проходящим службу, связанную с правоохранительной деятельностью;

средства, предоставленные на ремонт домов членов семей военнослужащих, потерявших кормильца», — говорится в сообщении.

С 1 января 2025 года выплата на ребёнка составляет:

100% — 17 717 руб.;

75% — 13 287,75 руб.;

50% — 8 858,5 руб.

Беременным единое пособие выплачивается в размере 9 954, 5 руб. (50%), 14 931,75 руб. (75%), 19 909 руб. (100%).

Есть и другие нововведения, вступившие в силу в 2025 году. Теперь для получения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка минимальный доход каждого трудоспособного члена семьи должен составлять не менее четырёх МРОТ. В текущем году общероссийский минимальный размер оплаты труда равен 22 440 руб. Таким образом, доход каждого трудоспособного члена семьи, вне зависимости от формы занятости, должен составлять не менее 89 760 рублей за 12 месяцев. Требования к минимальному доходу будут смягчены, если в остальные месяцы расчётного периода трудоспособный член семьи не работал по уважительным причинам. Например, женщина была беременна или ухаживала за ребёнком или пожилым человеком.

Как сообщают в соцфонде, получать единое пособие на новорождённого ребёнка стало проще. Если семья уже получает выплаты на старших детей, социальный фонд назначит единое пособие на новорождённого проактивно без проведения комплексной оценки нуждаемости и в том же размере. Длительность выплаты будет определена сроком, на который уже назначено пособие на других детей по последнему назначению. В последний месяц периода получения единого пособия на одного из детей семья может подать заявление на переоформление единого пособия на всех детей сразу.

Ещё одно изменение этого года — переназначение пособия, если место жительства ребёнка определено по суду. В случае если один из родителей уже получает выплаты на ребенка, повторное назначение пособия недопустимо. Но если у второго родителя есть решение суда о том, что место жительства ребёнка определено с ним, то по заявлению этого родителя социальный фонд может прекратить выплату пособия бывшему супругу или супруге и назначить его тому родителю, с кем ребёнок проживает фактически.