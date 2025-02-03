Нововведения февраля: маткапитал, пенсии, налоги, отсрочки и «просрочка»

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5 февраля завершится приём заявок на отсрочку от армии для IТ-специалистов на портале госуслуг. Такая возможность предусмотрена для мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Основные же нововведения, вступающие в силу в этом месяце, касаются социальной сферы. В начале февраля были проиндексированы 40 социальных выплат. Размер материнского капитала приблизился к миллиону рублей, а пенсии «прибавили» задним числом. Подробнее об этих и других нововведениях — в обзоре «Нового Калининграда».

Маткапитал

С 1 февраля 2025 года размер материнского капитала в России проиндексировали не на 7,3%, как планировалось ранее, а на 9,5% — в соответствии с уровнем инфляции. В итоге размер выплаты составил:

на первого ребенка — 690 266,95 руб.,

на второго ребенка — 912 162,09 руб. (или 221 895,10 руб., если семья ранее получала выплату на первенца).

Пенсии

Задним числом индексация распространилась и на пенсии. В феврале, помимо выплат за текущий месяц, планируется доплата за январь. 22 января соответствующее предложение внёс президент Путин. Доплата должна прийти на счёт вместе с увеличенной пенсией за февраль, срок перечисления — с 3-го по 25-е число месяца.

Социальные выплаты

Всего индексация на 9,5% коснулась 40 социальных выплат, в том числе пособий инвалидам, ветеранам, Героям СССР и РФ, полным кавалерам ордена Славы, Героям Соцтруда и Труда РФ, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, безработным, гражданам, подвергшимся воздействию радиации.

Возросли суммы отдельных пособий на детей. Например, единовременная выплата при рождении ребёнка увеличилась с 24 604,30 до 26 941,71 руб., а минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком теперь равен 10 103,83 руб. вместо 9 227,24

Ozon

С 1 февраля маркетплейс Ozon отменил сервисный сбор для владельцев пунктов выдачи заказов, введённый в апреле 2024 года. Также компания увеличила доход предпринимателей за выдачу товаров из-за рубежа — с 9,9 до 15 руб. за товар.

Креативные индустрии

С 5 февраля вступит в силу отдельный закон о развитии креативных индустрий. Речь об экономической деятельности, связанной с созданием, продвижением на внутреннем и внешнем рынках, распространением и реализацией уникального и экономически ценного креативного продукта. Это могут быть IT-разработки, дизайн, киноиндустрия, архитектура, создание видеоигр, народные ремёсла и т. п. Компании, работающие в этой сфере, смогут претендовать на господдержку в виде финансовой, имущественной, образовательной, информационной и иной помощи.

Нотариусы

С 5 февраля нотариусы должны будут проводить проверку документов о родстве наследников через Единую государственную систему ЗАГС. Такая мера позволит выявлять сфальсифицированные данные, используемые для подтверждения прав на наследство.

Введение новых обязанностей для нотариусов связано и с необходимостью повышения эффективности «антиотмывочных» мер. Например, по запросу уполномоченного органа нотариусы должны будут представить сведения о совершении исполнительной надписи и об удостоверенном медиативном соглашении. При этом им разрешат отказывать в совершении нотариальных действий при наличии достаточных оснований полагать, что это может быть использовано для легализации преступных доходов.

Свидания с адвокатом

С 5 февраля свидания защитника с подозреваемым и обвиняемым разрешат проводить по видео-конференц-связи. Необходимые условия — наличие технической возможности и соответствующих помещений, а также соблюдение конфиденциальности свиданий и сохранение адвокатской тайны. Для этого потребуется заявление подозреваемого (обвиняемого) и согласие защитника.

Мигранты

С 5 февраля в России планируют ввести новый режим высылки иностранцев. Он распространится на тех, кто незаконно находится в стране или совершил правонарушение. Норма предусматривает ограничение отдельных прав и свобод, например, запрет на заключение брака или управление транспортом. Предполагается, что режим будут применять к иностранцам, данные о которых внесены в специальный реестр контролируемых лиц, доступный онлайн. Неоднократное нарушение режима грозит депортацией.

За оказание нелегальным мигрантам услуг, предоставление которых запрещено законом, будут грозить штрафы в размере от 2 до 5 тыс. руб. для граждан, от 35 до 50 тыс. — для должностных лиц, от 400 до 500 тыс. — для компаний.

Сотрудники полиции получат право принимать решение о выдворении нелегальных мигрантов, если те совершили несколько административных правонарушений. Ранее решение о выдворении принимал суд, а в случае совершения нарушений при въезде в страну — погранслужба.

Также с 5 февраля родители-иностранцы, чьи несовершеннолетние дети будут признаны нежелательно пребывающими на территории России, будут получать аналогичный статус. Они будут обязаны выехать из страны в установленные законом сроки, в противном случае им будет грозить депортация.

Отсрочка от армии

5 февраля завершится приём заявок на отсрочку от армии для IТ-специалистов на портале госуслуг. Такая возможность предусмотрена для мужчин в возрасте от 18 до 30 лет, имеющих российское гражданство и работающих по трудовому договору (с нормальной продолжительностью рабочего дня) в аккредитованных IТ-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва. Ещё одно условие — наличие высшего образования по специальности из перечня, утверждённого Минцифры России. Если специалист не отправит свои данные сам, внести его в список на отсрочку сможет работодатель. Принимать решения о предоставлении отсрочки призывные комиссии будут в период с 1 апреля по 15 июля.

«Просрочка»

С 5 февраля в российских торговых точках вступает в силу автоматизированная система предотвращения продажи просроченных и контрафактных соков, а также других безалкогольных напитков. Когда товар будет проходить через кассовый аппарат, программа отправит запрос в систему «Честный знак». В случае выявления информации о том, что продукция является просроченной или ввезена нелегально, её реализация окажется заблокированной, поскольку это будет расцениваться как нарушение законодательства.

Трудные подростки

5 февраля заработает государственная информационная система профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В ГИС должны быть внесены сведения о подростках, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, нуждающихся в индивидуальной профилактической работе. В системе отразят данные и о родителях или иных законных представителях таких детей. Кроме того, будет введён институт наставничества в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Наставников будет назначать комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав с согласия самого ребёнка и его родителей. В деятельности по профилактике не смогут участвовать иноагенты.

Экспорт зерна

С 15 февраля по 30 июня будет действовать квота на экспорт зерновых культур. Из-за низкого урожая 2024 года она оказалась почти втрое меньше, чем годом ранее. Предполагается, что ограничения гарантируют достаточное количество зерна для внутреннего потребления.

Объём тарифной квоты на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) составит 10,6 млн тонн. Решение обусловлено прогнозным балансом производства и потребления зерна на внутреннем рынке.

Налоги

17 февраля вступит в силу приказ, корректирующий форму, формат и порядок заполнения декларации по налогу на добавленную стоимость. Поправки отразят изменения, внесённые в Налоговый кодекс. Обновлённую форму нужно будет применять, начиная с представления декларации за первый квартал 2025 года.

С 24 февраля налогоплательщики смогут получать решения о взыскании задолженности на портале госуслуг. С этого дня вступят в силу поправки в порядок направления документов при дистанционном взаимодействии граждан и налоговых органов. Формат уже предусмотрен в Налоговом кодексе, но пока не реализован, и основным каналом получения решений остаётся личный кабинет налогоплательщика. При направлении документа о взыскании задолженности через ЛК на госуслугах будут размещать необходимые для его исполнения реквизиты — ИНН, название, дату и номер передаваемого документа, сумму задолженности.

Также с 24 февраля появится форма декларации по туристическому налогу. Она будет применяться начиная с отчётности за первый квартал 2025 года. Подавать декларацию по турналогу нужно не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом.

Переводы

С 23 февраля период охлаждения хотят распространить на переводы в цифровых рублях. Банки смогут на два дня приостанавливать распоряжения клиентов об операциях с цифровыми рублями, если они подпадают под признаки мошенничества. Процедура будет аналогична той, что уже применяется для обычных переводов. При выявлении сомнительной операции банк уведомит клиента о риске обмана и сообщит о возможности подтвердить её не позднее следующего дня. Если клиент не подтвердит выполнение операции, то средства останутся на его счёте цифрового рубля или цифровом кошельке.

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»