Власти Гвардейска ищут подрядчика на строительство детсада на 240 мест

Власти Гвардейского округа ищут подрядчика на строительство детского сада на 240 мест по улице Тельмана. Информация об аукционе размещена на портале госзакупок.

Согласно проекту контракта, здание учреждения необходимо построить до 31 мая 2026 года. На введение объекта в эксплуатацию планируют отвести 60 дней. На работы выделили 526,2 млн рублей. Подрядчика планируют определить 17 февраля.

Проектно-сметная документация детского сада прошла государственную экспертизу со второго раза в сентябре 2024 года. В январе 2025 года правительство региона выдало муниципалитету разрешение на строительство учреждения. Как указано на сайте администрации Гвардейского округа, возведение детсада на улице Тельмана запланировано в рамках проекта «Комплексное развитие города Гвардейск, посёлков Истровка и Великолукское Гвардейской сельской агломерации».

В октябре стоимость возведения нового детского сада на 240 мест оценивалась в 589,5 млн рублей (в ценах III квартала 2024 года). На строительство, включая подготовительные работы, потребуется 14,5 месяца.

В настоящее время в Гвардейске функционируют три здания детских садов. Два из них были построены в довоенное время, третье — в 1984 году. Как сообщается, оно требует капитального ремонта. В указанных зданиях размещены 20 групп на 514 человек.

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