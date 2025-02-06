В России решили обновить школьные программы по математике и естественным наукам

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В российских школах комплексно обновят программы по математике и естественным наукам. Соответствующее поручение дал на заседании Совета по науке и образованию президент Владимир Путин, пишет ТАСС.

«Нужно комплексно обновить программы по математике и естественно-научным дисциплинам, сбалансировать объем учебного материала, сделать его доступным, понятным и, что самое главное, интересным для школьников. Прошу заняться решением этих задач Российскую академию наук, Российскую академию образования, ведущие отечественные образовательные и научные организации», — сказал глава РФ.

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что власти России намерены к 2030 году повысить качество математического и естественно-научного образования в стране. Для этого в школы направят новые учебники по математике, физике, химии и биологии, обновив также образовательные стандарты по этим предметам.

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