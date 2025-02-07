На благоустройство территории у моста в Токаревке выделяют 17,8 млн рублей (фото)

На благоустройство территории у моста в Токаревке выделяют 17,8 млн рублей (фото)
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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Территорию вблизи арочного железнодорожного моста через реку Красную в посёлке Токаревка Нестеровского района планируют благоустроить в 2025 году. Анонс закупки по поиску подрядчика опубликован на сайте областного центра торгов.

На работы выделяют 17 813 129 руб. Финансирование рассчитано на 2025 год. Заказчик — администрация Нестеровского муниципального округа. Сроки подачи заявок на участие в торгах на сайте пока не опубликованы.

В 2024 году калининградская магистраль приступила к капитальному ремонту арочного железнодорожного моста в Токаревке. В ходе работ планировалось усилить опоры и арочные конструкции пятипролётного моста для повышения скорости движения поездов, установить новые перильные ограждения и лестничные сходы по обе стороны сооружения.

Арочный мост через реку Красную — один из самых высоких в Калининградской области, имеет высоту 21 и длину 106 метров. Его построили в 1906 году, и за весь период эксплуатации реконструировали дважды — в 1941 и 1977 годах. В 2023 году в ходе капитального ремонта участка Нестеров — Краснолесье железнодорожники заменили рельсошпальную решётку. 

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