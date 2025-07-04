Власти о селфи-зоне в Токаревке за 17,8 млн: «Это в положительном плане дико»

Благоустройство селфи-зоны рядом с довоенным арочным мостом через реку Красную в районе поселка Токаревка Нестеровского района, на которое муниципалитет собирался потратить почти 18 млн рублей, местные власти назвали одним из самых сложных проектов. О сложности в эфире Центра управления регионом рассказал утром 4 июля глава администрации округа Алексей Родин.

«Объект красивый, посмотреть на него со стороны можно. При поддержке правительства Калининградской области мы получили финансирование на его благоустройство, чтобы сделать комфортным его посещение со стороны, — сообщил Родин. — Мы селфи-зону там сделаем обязательно, чтобы можно было сделать селфи с арками. Это самый сложный для меня проект был. Нужно было сделать красиво и обеспечить минимальную инвазивность среды в данной локации, чтобы там было в положительном плане дико».

Родин пояснил, что площадку собирались организовать, чтобы перенаправить турпоток с самого моста.

«Очень прошу наших гостей: пожалуйста, не идите на железнодорожное полотно! — добавил он. — Я понимаю, что высоко, интересно и красиво. Но с учётом того, что проведена реконструкция железной дороги, скорость движения составов увеличилась. Там ещё поворот. Как говорится, если поезд застанет на середине моста...»

В марте текущего года стало известно, что территорию вблизи арочного железнодорожного моста через реку Красную хотят благоустроить в течение 2025 года за 17,8 млн рублей. Согласно информации портала Госзакупок, выиграла торги компания «Витастрой».

Арочный мост через реку Красную — один из самых высоких в Калининградской области, имеет высоту 21 и длину 106 метров. Его построили в 1906 году, и за весь период эксплуатации реконструировали дважды — в 1941 и 1977 годах. В 2023 году в ходе капитального ремонта участка Нестеров — Краснолесье железнодорожники заменили рельсошпальную решётку.