Районы Артиллерийской и Аксакова обещают связать новым автобусным маршрутом

Районы Артиллерийской и Аксакова обещают связать новым автобусным маршрутом
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Транспортная схема Калининграда

Районы улиц Аксакова и Артиллерийской в Калининграде горвласти обещают связать новым автобусным маршрутом. Об этом в пятницу, 7 февраля, журналистам сообщила глава администрации города Елена Дятлова во время рабочего выезда на строительство школы на ул. Благовещенской.

«Мы должны не только строить социальные объекты, но и пройти весь путь человека и гражданина, который начинается на выходе и ведёт к входу в школьное и дошкольное учреждение, — сообщила Дятлова. — Нужно сделать так, чтобы дети могли добраться до улицы Благовещенской в том числе и на общественном транспорте».

Дятлова отметила, что улицы Молодой Гвардии которая была достроена перед ЧМ-2018, не была обустроена карманами и остановочными комплексами для посадки и высадки пассажиров.

«Понимая, что в ближайшее время будет открыта школа, в этом году наше учреждение ГДСР, за которым закреплены все дороги, разработало проект и в ближайшее время выйдет на обустройство заездных карманов. Мы поставим остановочные павильоны, чтобы дети могли под крышей ждать автобуса. Мы пустим общественный транспорт таким образом, чтобы соединить и микрорайон Аксакова и микрорайон Артиллерийской. Более того, у нас же в будущем открытие поликлиники, и для этих целей мы будем изменять транспортную схему», — заключила Дятлова.

Напомним, что в конце января представители министерства образования Калининградской области обещали, что общеобразовательную школу на ул. Благовещенской в Калининграде введут в эксплуатацию до конца 2025 года.

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