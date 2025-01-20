Школу на ул. Благовещенской обещают ввести в эксплуатацию до конца 2025 года (фото)

Фото: Telegram-канал депутата Законодательного собрания Калининградской области Евгения Морозова

Общеобразовательную школу на ул. Благовещенской в Калининграде планируют ввести в эксплуатацию «до конца 2025 года». Об этом в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда» сообщили в министерстве образования Калининградской области.

Школа строится рядом с микрорайоном «Русская Европа» с августа 2023 года. Завершить работы компания «Мегаполис» депутата областного заксобрания Евгения Морозова должна была в октябре 2024 года. Однако в августе областная прокуратура сообщила, что подрядчик отстаёт от графика. В связи с этим ведомство вносило представления заказчику и в администрацию городского округа. По результатам их рассмотрения темпы работ, как сообщалось, были активизированы, количество рабочих на объекте — увеличено.

В конце июля 2023 года правительство региона оценило стоимость строительства школы в 1,26 млрд рублей. При этом в постановлении городской администрации от 13 марта того же года в ценах 2024 года работы оценивались в 2,5 млрд рублей.

Школа рассчитана на 1150 учащихся: начальное общее образование (1–4 классы) — 17 классов (425 человек), основное общее образование (5–9 классы) — 25 классов (625 человек), среднее общее образование (10–11 классы) — 4 класса (100 человек). Проектом предусмотрены в числе прочего два бассейна, два спортзала и раздевалки с душевыми. На территории школы планировали обустроить поле для мини-футбола, волейбола, бадминтона, баскетбола, прямую и круговую спортивные дорожки, а также установить трибуну на 240 мест. Предполагается, что учреждение частично разгрузит переполненную школу № 58 на улице Артиллерийской.





Слайд из презентации к посланию губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных

24 декабря на расширенном заседании Законодательного собрания Калининградской области губернатор Алексей Беспрозванных озвучил своё послание об основных направлениях деятельности правительства на ближайшие пять лет, в котором шла речь в том числе об образовании. «До 2029 года планируем строительство четырёх школ для 4,2 тыс. обучающихся», — сказал губернатор. Из ответа областного минобра на запрос «Нового Калининграда» следует, что речь идёт о школах на ул. Мариенко, Благовещенской и Мира в Калининграде, а также МАОУ СОШ № 1 в Светлогорске на 624 места. Её также планируют достроить в 2025 году. «В 2025 году начнётся строительство школы в г. Калининграде по ул. Героя России Мариенко на 1725 мест», — сообщили в министерстве.

Согласно слайду из презентации губернатора, которая сопровождала послание, к 2030 году в эксплуатацию должны быть введены семь школ на 7,9 тыс. мест. Вероятно, оставшиеся три школы — это образовательные учреждения на ул. Левитана в Калининграде, в посёлке Луговое Гурьевского округа и в самом Гурьевске — на ул. Лазурной. Кроме того, ждут новые образовательные учреждения в Зеленоградске, где идёт судебный процесс, и в посёлке Холмогоровка. В апреле 2024 года власти заказывали проект образовательного учреждения на 1150 мест, победителя торгов определили со второй попытки в июне.