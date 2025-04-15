В погоне за «двойкой»: как власти и жители обсуждали отмену маршрутов №№ 33 и 75

Калининградские общественники, чиновники и горожане в ходе круглого стола в понедельник разбирались, почему после отмены автобусов №№ 33 и 75 пассажиры жалуются на работу заменившего их троллейбуса № 2.

На платформе change.org уже более 2000 жителей Калининграда подписали петицию против отмены автобуса № 33 и маршрутки 75, которые ликвидировали в ходе эксперимента с 1 апреля. Еще более 286 человек поставили свои подписи под подобным письменным обращением. С такой новости вечером 14 апреля на площади Победы, 1, началось заседание Общественного совета при администрации Калининграда. Помимо постоянных членов совета, в заседании участвовали недовольные переменами жители, чиновники администрации, представители МКУ «Центр организаций движения и пассажирских перевозок», замминистра развития инфраструктуры регионального правительства Татьяна Филимонова и даже водители городских автобусов. Всё для того, чтобы более полно осветить вопрос, который вот уже две недели мучает многих калининградцев — зачем администрация это сделала?





«В адрес Общественного совета поступило много звонков и обращений от жителей города, недовольных отменой автобуса № 33 и заменой его на троллейбус № 2, — открыл заседание председатель Альвидас Мулиуолис. — Члены совета, как жители города, сами столкнусь с этой ситуацией. Вопрос по работе общественного транспорта у нас выносился не один раз, и в прошлом году в том числе. И тогда было принято решение о том, чтобы знакомить общественность с новыми схемами движениями, с проведением презентаций и обсуждениями, но этого не увидели ни мы, совет, ни горожане. В итоге 1 апреля были отменены очень востребованные автобусы, соединяющие микрорайон Сельма и кардиоцентр в пос. Родники, где проживают около 2 тысяч человек. Кроме того, заменивший отмененный транспорт троллейбус № 2 уже не раз становился причиной опоздания калининградцев на работу по утрам».

По словам еще одного члена совета (жителя пос. Родники) Виктора Голубева, люди с Сельмы и его поселка потеряли оперативный маршрут № 33 для выезда в центр. «Если этот автобус следовал максимально коротким путем, то „двойка“ сейчас собирает „пробки“ по всему Центральному району, — сказал Виктор Голубев. — А по Советскому проспекту она вообще движется в противоположную от центра сторону, в то время как 33-й шел в центр». По словам общественника, на остановку «Кардиоцентр» приходят не только жители Родников, но и других близлежащих поселков — Солнечное, Красное и т.д.

«Люди в течение 30 минут доезжали до школ, детских садов и своей работы, поскольку большинство работают в Калининграде, — рассказал он. — А с введением „двойки“ в один из дней апреля даже случился стихийный митинг. Люди ждали транспорт более часа — с 7.30 до 8.30. Потом добирались до города кто как мог — на попутках и такси. Спустя две недели эксперимента 11 апреля мы насчитали на маршруте 11 троллейбусов. Сегодня (14 апреля) — также было 11. В остальные дни в лучшем случае 9 машин!»

По словам Виктора Голубева, власти обещали, что интервалы между транспортом будут по 15 минут, однако пассажиры в часы пик наблюдают совершенно иную ситуацию. «Мы видели за это время и по два идущих друг за другом троллейбуса, и указания на табло, что время ожидания составит 24 минуты. А, к примеру, 7 апреля в Родниках стояли сразу три троллейбуса, и большая группа студентов из африканской страны не понимала, почему ни один из них не едет!» — возмутился член общественного совета.





Половина апреля уже прошла, но накал негодования по поводу новой «двойки» не стихает. Еще раз напомнить о том, с чем связаны такие перемены, взялся председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Антон Романов.

«У автобуса № 33 и троллейбуса № 2 была высокая степень дублирования маршрута — около 60%, — пояснил он. — При этом 33-й активно работал лишь в утренние и вечерние часы, а днем мы в нем „возили воздух“. На линии работало всего 7 единиц техники, интервал составлял по 30 минут. А когда мы формировали новый „второй“ маршрут, то исходили из того, что на линии будут 12 троллейбусов с интервалом по 15 минут».

При этом, как дополнил Романова его заместитель, перед городскими властями стояла задача увеличить количество транспорта на развивающуюся Сельму: «Но нехватка водителей не давала нам добавить число автобусов на данном маршруте. Потому мы решили жителей Сельмы вывозить в центр не прямым маршрутом, а ...» «...А через весь город, — подхватили сидевшие рядом с чиновником горожане. — Поясните, зачем нас возить по городу кругами?!»

Как признал Антон Романов, основная причина случившихся перемен — острая нехватка водителей. «Порядка 30% невыходов на линию автобусов — это необеспечение водителем транспортного средства».

«Странно, — взяла слово член совета Татьяна Груничева, — в прежние времена автобусы бегали за пассажирами, а теперь пассажиры за автобусами. Почему ситуация поменялась буквально за несколько лет?» На этот вопрос попытался ответить глава АО «Калининград-ГорТранс» Владимир Фомин. «Последние 30 лет в регионе не было централизованной подготовки водителей общественного транспорта. Тот же „ДОСААФ“, не говоря про автошколы, сегодня не обладает ни материальными базами, ни транспортными средствами для учебы. У нас на водителей автобусов-троллейбусов учились либо по собственной инициативе, либо какое-то предприятие их направляло на учебу. Кроме того, около 27% водителей сегодня имеют возраст 60+. А профессия эта тяжёлая, люди имеют право уходить на пенсию в льготный период», — пояснил он.

Уже два года, по словам Фомина, в «ГорТрансе» пытаются изменить ситуацию. «Мы расширяем социальную политику, чтобы привлечь людей. Начали сами обучать водителей. Но у нас на всю область одно учебное транспортное средство! В итоге пришли к тому, чтобы на своей базе полностью организовать учебный центр. В мае начнем набирать первую группу по подготовке водителей троллейбусов. Переоборудуем две машины на учебные, проведем их сертификацию. Недавно завершили такую же работу по созданию учебного трамвая. А по автобусам в том же направлении начнем работу в середине лета», — рассказал директор предприятия.

Антон Романов также раскрыл данные, сколько сегодня получают водители «ГорТранса». «Сегодня зарплаты выросли от 75 до 100 тысяч, плюс есть разные бонусы, премиальные», — сказал он. «И что, на такие зарплаты люди не идут работать?» — удивились и члены совета, и простые горожане.

«Я проработал водителем более 20 лет и знаю, может, до 90% всех, кто сидит сегодня за рулём автобусов в городе, — взял слово житель Калининграда Сергей Афанасьев. — Да, еще шесть лет назад у нас все было хорошо с водителями. Но тогда среди них было много граждан других стран. Когда они ушли с общественного транспорта, ниша сразу просела. Вот сейчас назвали зарплату в 100 тысяч, но многие водители сегодня уходят в „Яндекс такси“, где заработки гораздо больше». По словам калининградца, есть проблемы и в том, что сегодня профессия водителя непрестижна, и с этим надо что-то делать.





При острой нехватке водителей автобусов у всех перевозчиков с водителями троллейбусов у «ГорТранса» более-менее нормально. Тогда почему же горожане ругаются на «двойки», а 12 новеньких троллейбусов с возможностью автономного хода (из 15 закупленных в прошлом году) срывают интервалы движения? «Одиннадцатого апреля у нас возникала проблема, которую никак не могли предвидеть, — назвал одну из причин Владимир Фомин. — С наступлением тепла мы отключили один из контуров отопления в троллейбусах, и из-за большой разницы температур днем и ночью в механизмах возникла утечка влаги, которую умные машины посчитали возможной угрозой поражения током для пассажиров. И автоматически заглушили ход. Мы смогли выявить возникшую проблему сразу в четырех машинах, прямо на линии их прогрели, они поехали, но с задержкой до 40 минут. А две машины нам пришлось увезти в депо. Там мы с ними „развлекались“ около двух часов».

По его словам, сервисная служба завода-изготовителя сейчас находится в Калининграде, предприятие отрабатывает с ними решение этой системной проблемы. Пока, правда, ночами и в ручном режиме.

По словам Антона Романова, на этой неделе городские власти будут пытаться снять напряженность с «двойками» в районе ул. Флотской. «Там высокая наполняемость троллейбусов в утренние часы, — пояснил он. — Дальше загрузка формируется на ул. Грига, потом у спорткомплекса „Юность“ и у 23-его лицея. А как люди добираются до центра города, то основная масса пассажиров выходит на Театральной». Поэтому горвласти хотят дать дополнительный транспорт в этом направлении, а также скорректировать расписание троллейбусов, чтобы те не ходили парами и ускорили движение на некоторых участках. «Дополнительный транспорт поможет нам уложиться в режим ожидания троллейбуса — 15 минут по Московскому и Гвардейскому проспектам», — заверил Романов.

На протяжении всего заседания общественного совета жители напоминали и про отменную 75-ую маршрутку, которая также соединяла Сельму и кардиоцентр, но шла через Северную гору. «Вот скажите, — обратилась к сидящим напротив представителям администрации жительница этого микрорайона Татьяна Котельникова. — Как теперь нам с Северной горы добираться до МФЦ и рынка на Сельме, в поликлиники на Горького, на Лефорта и Краснопрудную, куда нас также записывают. Все эти связи обслуживал 75-й маршрут. Кроме того, сейчас дети без пересадки не могут самостоятельно ездить ни в спортивные секции в спорткомплекс „Янтарный“, ни на стадион „Трудовые резервы“ по ул. Горького. Родители вынуждены уходить с работы, чтобы их отвезти. Вы просто лишили жителей Северной горы важных наработанных маршрутов».





По словам Татьяны, из-за отмены 75-й маршрутки возникла проблема перегруженности 14-го автобуса (Северная гора — мкр. Прегольский). «Сегодня, 14 апреля, с семи и до девяти я наблюдала ситуацию на кольце, — рассказала она. — Интервал между автобусами был от 17 до 35 минут. На остановке „Колхозная — Герцена“ в автобусе заполнены даже стоячие места на 3/4, а на Тельмана салон уже был забит под завязку. Девятого апреля у нас произошел инцидент, когда находившиеся на остановке люди вообще не смогли сесть в автобус! Это напомнило ситуацию далеких 70-х годов». Активист отметила, что теперь жителям Сельмы не на чем доехать напрямую до госпиталя Савулькина.

«Мы прорабатываем возможность продления маршрута автобуса № 10 так, чтобы он связывал жителей Северной горы с Сельмой, — поделился планами Антон Романов. — Сейчас уже апробируем новый маршрут автобусами большого класса. Как только все отработаем, проинформируем население».

В конце заседания горожане все же не удержались от совета чиновникам. «Всех, кто занимается в мэрии вопросами транспорта, нужно обязать один месяц не пользоваться личным транспортом! — сказал одна из присутствующих. — Поездите на нем и в рабочие дни, и в выходные. И верные решения придут к вам быстро!» «Предложение принимается! — ответил ей первый замглавы администрации Игорь Шлыков. — У нас Антон Романов давно продал машину и ездит только на автобусах. А завтра с утра мы готовы проехать на троллейбусе „двойка“ вместе со всеми желающими».

Как чиновники и горожане катались на троллейбусе рано утром — читайте в репортаже «Нового Калининграда» в среду.

Текст: Ольга Саяпина, фото автора и Юлии Власовой / «Новый Калининград»