В Калининграде не нашли подрядчика для ремонта памятников архитектуры

Все новости по теме: Состояние исторических памятников в Калининградской области

Власти Калининграда не смогли найти подрядчика для текущего ремонта объектов культурного наследия в 2025 году. На участие в торгах не было подано ни одной заявки. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

На работы планировали потратить порядка 2,7 млн рублей. Источник финансирования — бюджет городского округа. Подрядчика искала «Калининградская служба заказчика». Одно из необходимых условий — гарантия на выполненные работы должна действовать в течение одного года.

Власти Калининградской области планируют разработать программу восстановления объектов культурного наследия, которая будет действовать до 2045 года. Как рассказал «Новому Калининграду» руководитель областной Службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов, соответствующее поручение дал президент Путин в конце марта.

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