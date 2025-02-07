В новые школы Калининграда хотят брать выпускников из вузов Москвы и Петербурга

В новые школы Калининграда хотят брать выпускников из вузов Москвы и Петербурга
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Образование

В новые калининградские школы из-за дефицита педагогических кадров намерены вербовать выпускников московских и петербургских вузов. Об этом в пятницу, 7 февраля, журналистам сообщила министр образования Калининградской области Светлана Трусенёва. По её словам, для открытия нового корпуса школы № 58 на улице Благовещенской (оно намечено на 1 сентября 2025 года) требуется набрать 400 человек персонала.

«Это и педагогические работники, это и те, кто будет обслуживать данные помещения,- - пояснила Трусенёва. — Если говорить непосредственно об учителях, это около двухсот человек, которые сегодня нам нужны. Ведём работу с нашим региональным вузом, с Балтийским федеральным университетом. Формируем „команду мечты“ вместе с ним. Планируем в ближайшее время посетить и Московский государственный педагогический университет, и Герценовский университет в Санкт-Петербурге. Хотим, на самом деле, опробовать здесь новый подход в том числе и в формировании школьных команд из числа выпускников».

Трусенёва отметила, что открытие новых школ интересно не только ученикам и родителям, но и учителям, которые хотят «прийти на новую инфраструктуру».

«Учителя тоже хотят развиваться, у многих есть профессиональные амбиции и они видят себя в новых пространствах», — заключила она, добавив, что минобр сегодня является «крупным работодателем».

В августе 2024 года Светлана Трусенёва сообщала, что в регионе зафиксирован дефицит педагогических кадров.

«На сегодняшний момент мы говорим об около 270 вакансиях, которые у нас остались в целом по области, — заявляла Трусенева. — Огромная нагрузка у наших основных предметников. Это математика, русский язык, литература, где традиционно большое количество часов. Большая нагрузка у наших физкультурников, которые тоже имеют в каждой параллели минимум 2-3 часа в неделю».

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