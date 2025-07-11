Минобр: с начала учебного года в регионе откроются три новых корпуса школ (фото)

Фото: Мария Власенкова / «Новый Калининград»

В сентябре 2025 года в Калининградской области планируют открыть три новых корпуса школ. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

«На сегодняшний день в новом корпусе школы № 58 на улице Благовещенской в Калининграде уже начинают организовывать учебные лаборатории и кабинеты, декорировать стены и расставлять мебель. Учебники закуплены с запасом и распределяются по классам. Преподавательский состав почти полностью укомплектован, некоторые учителя переезжают из других регионов России. Для развития талантов и способностей учеников в некоторых классах их будут делить по интересам. Например, появится подгруппа по олимпиадной математике», — говорится в сообщении.





В школе № 1 в Светлогорске обустроены кабинеты, проводится подключение оборудования, оформляются библиотека, спортивные и актовые залы.

В школе № 11 в Чкаловске завершается оформление кабинетов. На сегодняшний день учебное учреждение уже принимает детей в рамках летнего лагеря.

Кроме того, по линии реализации национальных проектов «Молодежь и дети» и «Семья» в регионе капитально ремонтируются и оснащаются оборудованием школы № 1 в Гвардейске, № 4 в Калининграде, № 4 в Балтийске, посёлка Васильково Гурьевского округа, лицей № 7 в Черняховске, учебный корпус Прибалтийского судостроительного техникума, а также два детских сада в Черняховске и Пионерском. Ремонтные работы в школе № 1 Гвардейска завершатся к 1 сентября. Остальные образовательные учреждения будут отремонтированы до конца 2025 года, отметили в министерстве образования.