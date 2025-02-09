Бастрыкин заинтересовался делом об избиении девочки проводом в Советске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело, заведённое в отношении 35-летнего жителя Советска, подозреваемого в истязаниях над 13-летней дочерью. По распоряжению Бастрыкина, исполняющий обязанности руководителя регионального следственного управления СК России Дмитрий Канонеров доложил о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Ранее региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении советчанина, который, по данным следствия, с сентября 2024 по 27 января 2025 года систематически применял насилие в отношении своей 13-летней дочери. В частности, он наносил побои ремнем и электрическим шнуром, причиняя ребенку телесные повреждения.