Бастрыкин заинтересовался делом об избиении девочки проводом в Советске

Бастрыкин заинтересовался делом об избиении девочки проводом в Советске
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело, заведённое в отношении 35-летнего жителя Советска, подозреваемого в истязаниях над 13-летней дочерью. По распоряжению Бастрыкина, исполняющий обязанности руководителя регионального следственного управления СК России Дмитрий Канонеров доложил о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Ранее региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении советчанина, который, по данным следствия, с сентября 2024 по 27 января 2025 года систематически применял насилие в отношении своей 13-летней дочери. В частности, он наносил побои ремнем и электрическим шнуром, причиняя ребенку телесные повреждения.

8 февраля сообщалось о задержании фигуранта и взятии его под стражу по решению суда. Тогда же сообщалось, что в январе, со слов потерпевшей, мужчина при помощи плоскогубцев срезал дочери накладные ногти.

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