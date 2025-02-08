Житель Советска помещён под стражу по подозрению в истязании дочери

35-летнего жителя Советска подозревают в истязании 13-летней дочери. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), сообщили в пресс-службе СУ СК России по Калининградской области.

«По данным следствия, в период с сентября 2024 по 27 января 2025 года подозреваемый дома по месту жительства систематически применял насилие по отношению к своей 13-летней дочери, используя жестокие методы воспитания: избивал ремнём, электрическим шнуром, причиняя девочке физическую боль, телесные повреждения и нравственные страдания. В частности, в январе, со слов потерпевшей, он при помощи плоскогубцев срезал ей накладные ногти», — говорится в сообщении.

С заявлением о противоправных действиях отца девочка с матерью обратились в отдел МВД России «Советский». Сотрудниками ПДН задокументировали указанные факты.

Фигуранта задержали и допросили в качестве подозреваемого. По ходатайству следствия в отношении него суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.