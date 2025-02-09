Суд взял под стражу замглавы администрации Балтийского округа (фото)

Заместителя главы администрации Балтийского округа Максима Коваленко отправили под арест до 7 апреля. Присутствующий на заседании Ленинградского районного суда корреспондент «Нового Калининграда» сообщает, что сторона обвинения настаивала на заключении Коваленко под стражу. По версии следствия, замглавы администрации, находясь под домашним арестом, может повлиять на ход дела, надавить на свидетелей-подчинённых, так как пока что не уволен со своей должности, или улететь за границу (он имеет загранпаспорт). Кроме того, правоохранительные органы сейчас проверяют наличие у Коваленко иностранных счетов и недвижимости.

Адвокат Коваленко пояснил, что обвиняемый на допросе заявил о согласии добровольно отдать документ, позволяющий покинуть страну, и не планирует мешать следствию или уезжать за границу. Сторона защиты также обратила внимание на несоответствие задержания уголовно-процессуальному кодексу. Так, адвокат пояснил, а Коваленко подтвердил, что его задержали сотрудники УБЭП днём 7 февраля по пути на совещание в правительство Калининградской области. При этом сам протокол составили в период с 21:00 по 22:00 минувшей пятницы.

По словам самого Максима Коваленко, один из свидетелей его оговорил, рассказав о «якобы коррупционных схемах при реализации муниципальных контрактов». Замглавы также рассказал о наличии на иждивении несовершеннолетней дочери, которая находится на домашнем обучении. К своей положительной характеристике он добавил неоднократную помощь бойцам СВО и грамоты времён воинской службы.

На заседании также выступили свидетели, явку которых обеспечил адвокат Коваленко. Один из них — подчинённый замглавы из отдела городского хозяйства администрации Балтийска. Он отметил, что ни он, ни другие сотрудники отдела не опасаются давления со стороны Коваленко в том случае, если того отправят под домашний арест.

Пришедшая на заседание жена обвиняемого пояснила, что дома её муж участвует в воспитании дочери и помогает ей на конной ферме, которую она держит как ИП. Вследствие проблем со здоровьем она не может выполнять весь объём работ на ней самостоятельно, а заключение мужа в СИЗО «затруднит жизнь».

О задержании главы администрации Балтийского округа Сергея Мельникова и его зама стало известно 7 февраля. Следствие считает, что 15 января 2025 года Коваленко передал Мельникову деньги в размере 575 тыс. рублей, рассчитывая на общее покровительство и попустительство по службе. Решение о возбуждении уголовного дела приняли на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, которые провели специалисты УМВД России по Калининградской области.

«Следственными органами СК России по Калининградской области в отношении главы администрации Балтийского городского округа Сергея Мельникова и его заместителя Максима Коваленко возбуждено уголовное дело. Мельников подозревается в совершение преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Коваленко подозревается в совершение передачи взятки (п. „б“ ч. 4 ст. 291 УК РФ)», — говорится в сообщении СК.