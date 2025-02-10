Эксперты дали пять советов по ускорению общественного транспорта в Калининграде

Транспортные эксперты, направившие письма в адрес губернатора Алексея Беспрозванных и главы администрации Калининграда Елены Дятловой с просьбой вернуть трамвай на проспект Победы, приложили к своему обращению список рекомендаций по ускорению калининградского общественного транспорта и снижению расходов на его эксплуатацию.

«Ожидается, что в результате реализации указанных мероприятий в коридорах с пассажиропотоком свыше 1100 пассажиров в час замещение автобусных перевозок трамвайными позволит сократить расходы на транспортное обслуживание на 30-50%, снизить загрязнение окружающей среды общественным транспортом на 40%, уровень ДТП на общественном транспорте — в 4 раза, сократить время пассажиров в пути на 10–15%», — считают эксперты.

«Новый Калининград» приводит весь список предварительных предложений:

1. Провести комплексную оценку системы финансирования общественного транспорта Калининграда, баланса доходов транспортной системы (билетной выручки и субсидий) и необходимых расходов для её эксплуатации и развития (в том числе с участием экспертов Комитета по развитию общественного транспорта Российской академии транспорта или других общественных организаций экспертов в сфере городского транспортного планирования). Создать условия для устойчивого финансирования как эксплуатации, так и развития трамвайной сети, в том числе за счёт участия в федеральных программах;

2. Направить запрос в Правительство России о необходимости формирования программы развития городского транспорта на основе приоритетного развития трамвая и троллейбуса, с предложением оценки результативности городских программ по степени социально-экономической эффективности. Предложить проводить отбор транспортных проектов по рейтингу их эффективности;

3. Разработать и внести в документ планирования регулярных перевозок (ДПРП) мероприятия по сокращению неэффективных расходов на транспорте, в том числе за счёт устранения дублирования трасс трамвая и троллейбуса автобусными маршрутами, сокращения простоев общественного транспорта в заторах и т. п.;

4. Разработать и внести в ДПРП мероприятия по росту собираемой билетной выручки, в том числе внедрение долгосрочных безлимитных проездных билетов, способствующих снижению безбилетного проезда, стимулирующих поездки на общественном транспорте вместо личного; обеление билетной выручки; внедрение службы контроля оплаты проезда;

5. Разработать и внести в Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) мероприятия по обособлению трамвайных путей от автомобильных потоков для существенного роста скорости и надежности сообщения (по опыту Челябинска, Перми, Ижевска, Краснодара), строительству посадочных платформ трамвая (доступность для маломобильных групп), а также мероприятия по поэтапному восстановлению сохранившихся трамвайных линий (просп. Победы, ул. Тельмана, ул. Пролетарская, ул. Киевская и др.) и развитию трамвайной и троллейбусной инфраструктуры в районы многоэтажной застройки.

Напомним, что под письмом, направленным руководителям Калининграда и области, поставили подписи восемь федеральных транспортных экспертов. Возвращение трамвая на проспект Победы, по их словам, позволит перевозить на этом направлении не менее 1300 пассажиров в час.