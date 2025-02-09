Транспортные эксперты обратились к Беспрозванных с просьбой сохранить трамвай

Возвращение трамвая на проспект Победы позволит перевозить на этом направлении не менее 1300 пассажиров в час. Об этом заявили сразу восемь федеральных транспортных экспертов, написавших обращение в адрес губернатора Алексея Беспрозванных. В числе заявителей оказались:

Кандидат технических наук Вадим Донченко, возглавляющий НТС Комитета по развитию общественного транспорта Российской академии транспорта (он также является членом НТС Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России); Профессор Высшей школы транспорта Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Горев; вице-президент Ассоциации транспортных инженеров Александр Солодкий; Эксперт по градостроительству и территориальному планированию Союза архитекторов России, член международной ассоциации городских планировщиков ISOCARP Александр Антонов; Вице-президент Международной ассоциации предприятий городского электротранспорта Александр Морозов; Инженер и эксперт по общественному транспорту Ассоциации транспортных инженеров Владимир Валдин; Исполнительный директор ООО «СТК-Строй» Юрий Ильинский; Старший преподаватель РУТ «МИИТ», транспортный обозреватель, ведущий информационно-аналитического канала «Транспортный Глобус» Георгий Красников.

В письме эксперты отметили, что Калининград «по многим показателям опережает развитие сопоставимых по размеру городов России» и оценили старания городских и региональных властей в области развития транспорта (закупка 16 трамваев «Корсар» и восстановление маршрута № 3).

Эксперты обратили внимание на Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининграда, актуализированную решением Горсовета 1 декабря 2021 года. Программа, с которой можно ознакомиться по ссылке, предусматривает 10 мероприятий по развитию трамвайного транспорта (в том числе реконструкцию путей на проспекте Победы под экскурсионное движение).

«Как показывает передовой опыт многих российских городов, именно магистральная сеть рельсового и электрического транспорта должна являться основой городских транспортных систем, — говорится в обращении. — Исследования показывают, что трамвай во многом эффективнее других видов городского транспорта — у него меньшие удельные эксплуатационные затраты, аварийность, высокая экологичность (напр., „Руководство по устойчивой городской мобильности и территориальному планированию“ ЕЭК ООН, изданное в 2020 году при содействии Правительства России)».

Транспортники также напомнили, что в начале 1990-х трамвай уже выполнял в Калининграде роль магистрального транспорта. В условиях сокращения бюджета власти тогда приняли решение законсервировать часть маршрутов, а не демонтировать их.

«На наш взгляд, дальнейшее развитие в Калининграде магистрального каркаса трамвайных линий, дополненных троллейбусным сообщением, будет в настоящее время способствовать реализации национальных целей развития Российской Федерации (Указ Президента РФ от 07.05 2024 № 309): сокращению количества погибших в ДТП, сокращению загрязнения атмосферного воздуха — в рамках реализации целей „сохранение населения и укрепление здоровья“, „экологическое благополучие“ и „комфортная среда для жизни“; повышению надежности и комфортности транспортного сообщения — в рамках реализации целей „комфортная среда для жизни“ и „развитие человеческого потенциала“», — добавили специалисты.

Авторы обращения ознакомились с доводами калининградских защитников трамвая и решили провести собственные расчеты по проспекту Победы.

«Предварительная оценка, выполненная нами на основе открытых данных, показывает, что сохранение на данном участке трамвайной линии и открытие трамвайного движения позволит обеспечить на данном направлении пассажиропоток в объеме не менее 1300 пассажиров в час, что обосновывает высокую социально-экономическую эффективность подобного решения (особенно с учетом замещения трамваем существующих автобусных маршрутов, значительно проигрывающих трамваю как с точки зрения экологичности и безопасности, так и экономичности в эксплуатации!)», — написали они.

Более того, эксперты подготовили конкретные предложения, которые направили губернатору. По их словам, эти предложения «будут способствовать возрождению и дальнейшему развитию трамвайной системы Калининграда».

«Мы готовы оказать экспертную поддержку правительству Калининградской области и администрации Калининграда в вопросах развития транспортной системы города и области, создания эффективной и современной системы транспортного обслуживания населения», — заключили специалисты.

Напомним, что в конце ноября 2024 года жители Калининграда, выступающие за сохранение и развитие трамвая, собрали более трёх тысяч подписей за возвращение трамвая на проспект Победы. 2020 электронных подписей 28 ноября были направлены в адрес губернатора Алексея Беспрозванных и вице-премьера Правительства РФ Марата Хуснуллина, а 1003 бумажных досылались почтой. Однако, как сообщил один из инициаторов обращения Александр Панфилов, письмо в Правительство РФ было перенаправлено в областное правительство, а региональные власти перенаправили его в мэрию Калининграда, которая ранее выступила за демонтаж выделенной линии и появление на её месте дополнительных полос автомобильного движения.