Сивкова: «Музей Мирового океана» зарабатывает 150% к тому, что ему дают

«Музей Мирового океана» зарабатывает больше тех средств, которые он получает на своё полное содержание, однако это происходит из-за того, что его сотрудникам регулярно приходится «затягивать пояса». Об этом во время брифинга сообщила президент и экс-директор ММО Светлана Сивкова.

«Я очень взрослый директор, — заявила Сивкова. — Даже Михаил Борисович Пиотровский заступил на свой пост в 1992 году, а я в 1990-м, ещё и перед этим поработала. Я помню, что в 80-х, 90-х и в начале 2000-х говорилось так: если музей зарабатывает 20% от тех средств, которые ему дают, то это успешный музей. Мы тогда очень старались эти 20% заработать. Сейчас музей зарабатывает 150% к тому, что ему дают».

Сивкова отметила, что корпус «Планета Океан», который должен принять первых посетителей в середине апреля, «будет очень дорогим», потому что кроме обычных экспонатов там можно будет увидеть живых морских обитателей. В связи с этим музею придётся содержать штат водолазов, тратить средства на кормокухню, медицинские блоки, вентиляцию, кондиционирование, систему пожаротушения и т.д.

Также Сивкова добавила, что время от времени её сотрудникам приходилось переживать финансовые трудности. По её словам, музейщикам даже задерживали зарплату на два месяца.

В ходе того же брифинга экс-директор рассказала, что для обслуживания корпуса «Планета Океан» «Музею Мирового океана» потребуется дополнительно набрать 90 человек. При этом музей, как она призналась, и без этого испытывает кадровый голод.