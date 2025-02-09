Президент ММО: «Мы катастрофически нуждаемся в дополнительном штате»

Президент ММО: «Мы катастрофически нуждаемся в дополнительном штате»
Светлана Сивкова. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Для обслуживания корпуса «Планета Океан» «Музею Мирового океана» потребуется дополнительно набрать 90 человек. При этом музей, как призналась в ходе брифинга его экс-директор Светлана Сивкова, которая является в настоящее время президентом учреждения, и без этого испытывает кадровый голод.

«Конечно, мы присматриваемся и прекрасно понимаем, что у нас сейчас много музеев становится, всё больше и больше. Некоторые музеи вовсе не музеи, но они музеями называются. Мы понимаем, что каждый музей борется за сотрудников, за научных сотрудников. Но у нас своя специфика. У нас, в основном, здесь биологи, ихтиологи и геологи. Это то, чего очень сильно не хватает», — сообщила Сивкова.

Она добавила, что ощущается нехватка не только узких специалистов, но и смотрителей, коммуникаторов, айтишников и даже в охранников.

«Мы занимаемся этим вопросом. Заявки в минфин поданы. Ответ на вопрос „когда вы откроетесь“ во многом зависит от того, когда музей начнут финансировать уже в новом статусе. Пока мы живём за счёт своих ресурсов, которые у нас есть. Конечно, мы катастрофически нуждаемся в дополнительном штате», — заключила она.

Поступление средств, необходимых для расширения штата, как утверждает Сивкова, произойдёт в ближайшее время.

«Мы даём вам объявление, — обратилась она к журналистам. — Видите, сколько нам людей нужно? Приходите. Уже сейчас можно. Нам нужны врачи, к примеру (у нас есть медицинский кабинет), нам нужны водолазы, ихтиологи, геологи, экскурсоводы, люди, которые могли бы работать с этой огромной техникой, учителя и преподаватели тоже нужны в образовательный центр».

Туристическая привлекательность региона спровоцировала кадровый голод и по другим направлениям. В ноябре прошлого года представители туриндустрии Калининградской области отмечали не только нехватку мест в отелях, но и дефицит кадров в этой отрасли, который приводит к её «бабушкинизации».

Также. Тогда же директор турфирмы «Анюта» Алтынбек Кожахметов жаловался, что в регионе сложилась тяжелая ситуация с туристическим транспортом. Туриндустрии региона, по его словам, в настоящее время не хватает минимум 50 новых автобусов.

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