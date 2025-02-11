Подольский: асфальтирование улиц мы начинаем только при их застройке на 70%

Асфальтирование улиц в населенных пунктах Гурьевского округа проводится только после их застройки на 70%. Об этом в ходе прямого эфира на странице районной администрации сообщил муниципальный глава Сергей Подольский. Об этой проблеме Подольский сообщил после вопроса жителей поселка Петрово, проживающих на улице Рябиновой. По их словам, асфальта там до сих пор нет.

«В Петрово продолжается активная застройка индивидуального жилищного сектора, — заметил глава. — Вы это видите в стороне Зеленоградска. Очень активно застраивается — и слава богу, мы рады».

Далее Подольский сообщил, что часто получает письма недовольных граждан, требующих заасфальтировать улицы, на которых стоит всего пара домов.

«Нет смысла укладывать там асфальт и прокладывать какие-то сети, потому что в ходе строительных работ, как правило, это всё нарушается, — пояснил он. — Ездит техника, трактора, что-то копается, перекладывается. Мы, как правило, включаемся, когда улица застроена домами, наверное, процентов на 70. Электричество, как правило, проводится немножко раньше. А потом уже туда поступает газ».

Подольский добавил, что каждый случай индивидуален, однако зачастую дорожники сталкиваются с проблемой, когда свежеуложенный асфальт разрушает строительная (в том числе гусеничная) техника.

«Это квалифицируется как недобросовестное расходование бюджетных средств. А средства, как правило, государевы», — заключил Подольский.