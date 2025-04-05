В облправительстве уточнили сроки завершения капремонта школы № 4 в Калининграде

Капитальный ремонт школы № 4 в Калининграде планируют завершить до конца этого года. На сегодняшний день ведутся демонтажные работы и прокладывается электрика. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Кроме ремонта самого здания, запланировано обновление оборудования, учебников, благоустройство территории, налаживание пожарной и антитеррористической безопасности. Также будет улучшено образовательное пространство. «Например, в два раза будет увеличен кабинет технологии для девочек, в котором обустроят зону кулинарии и швейную мастерскую. Для кабинета труда у мальчиков уже купили все станки из перечня обязательного оборудования, которое определено Министерством просвещения РФ. Для занятия физкультурой обустроят новый тренажерный зал», — уточняют облвласти.

Как напомнили в правительстве, в 2025 году в регионе в рамках реализации президентских национальных проектов «Молодежь и дети» и «Семья» капитально ремонтируются и оснащаются оборудованием школы № 1 в Гвардейске, № 4 в Калининграде, № 4 в Балтийске, школа посёлка Васильково Гурьевского муниципального округа, лицей № 7 в Черняховске, а также два детских сада: № 7 в Черняховске и № 2 в Советске.