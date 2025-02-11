Подольский объяснил, почему гурьевский детсад «Теремок» «приказал долго жить» (фото)

Подольский объяснил, почему гурьевский детсад «Теремок» «приказал долго жить» (фото)
Фото: Яндекс.Карты
Все новости по теме: Детские сады

В Гурьевске снесли детский сад № 2 «Теремок», который находился в доме № 4 по улице Советской. О причинах сноса и о том, что может появиться на месте детсада, во вторник, 11 февраля, в ходе прямого эфира на странице районной администрации «ВКонтакте» сообщил муниципальный глава Сергей Подольский.

«Да, действительно, садик „Теремок“ приказал долго жить в силу того, что это здание довоенной постройки, в нём было небезопасно содержать наших детей, — заявил Подольский. — При всём при том у нас существует довольно приличная очередь в наши дошкольные учреждения, но нам пришлось пойти на эту меру и садик снести, так как он был небезопасен».

Пока решения о строительстве там другого соцучреждения, как пояснил Подольский, не принято.

«Смею вас заверить, что там будет построено что-то для жителей, — продолжил глава. — Там не будет никакого многоквартирного дома. Для садика территория там маленькая, нормы значительно изменились по территории и по содержанию наших детей. Там если и получится детский садик, то совсем небольшой, где-то мест на 50-60. Будем думать. Возможно, библиотека будет».

В ноябре прошлого года жители Гурьевска заметили, что из здания детсада «Теремок» выносят оборудование. Рабочие снимали в здании двери и выкапывали декоративные деревья на прилегающей территории, которые потом «увозили в неизвестном направлении».

Позднее представители администрации сообщили, что по строительно-техническому заключению здание детсада было признано аварийным и подлежащим сносу, так как «состояние строительных конструкций и инженерных сетей представляло угрозу жизни и здоровью посетителей». Статуса объекта культурного наследия здание также получить не успело.

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