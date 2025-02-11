Калининград занял четвёртое место по востребованности у туристов в 2025 году

Калининград занял четвёртое место по востребованности у туристов в 2025 году
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
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Калининград занял четвёртое место в перечне самых востребованных туристических направлений в 2025 году. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков.

Заинтересованность в посещении Калининградской области изъявили 7% от всех респондентов. Этот показатель выше, чем у таких городов и регионов, как Ярославль, Карелия, Краснодар (все — по 5%), Пятигорск, Минеральные Воды, Геленджик (все — по 6%), Уфа, Ессентуки и Владимир (все — по 4%). Лидерами рейтинга являются Сочи (15%), Москва (14%) и Санкт-Петербург (13%). Отмечается, что самым популярным месяцев для отпуска у россиян стал июль.

Ранее сообщалось, что Калининград, Зеленоградск и Светлогорск стали одними из самых популярных городов для майских путешествий. За них высказались 6,2%, 2,5% и 1,5% респондентов соответственно.

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