Калининград занял четвёртое место по востребованности у туристов в 2025 году

Калининград занял четвёртое место в перечне самых востребованных туристических направлений в 2025 году. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков.

Заинтересованность в посещении Калининградской области изъявили 7% от всех респондентов. Этот показатель выше, чем у таких городов и регионов, как Ярославль, Карелия, Краснодар (все — по 5%), Пятигорск, Минеральные Воды, Геленджик (все — по 6%), Уфа, Ессентуки и Владимир (все — по 4%). Лидерами рейтинга являются Сочи (15%), Москва (14%) и Санкт-Петербург (13%). Отмечается, что самым популярным месяцев для отпуска у россиян стал июль.