Отельер: турпоток в Калининградскую область ограничивают проблемы с логистикой

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В Калининградской области не стоит ожидать взрывного роста числа туристов из-за экологических проблем на черноморском побережье. Гости сталкиваются с логистическими проблемами и ростом цен на перевозки. Такое мнение высказал «Новому Калининграду» замруководителя регионального отделения Федерации рестораторов и отельеров Сергей Куренков.

Эксперт отметил, что для посещения Калининградской области в настоящее время есть существенные ограничения, связанные в первую очередь с логистикой: «Количество поездов ограничено. Сейчас запустили паром, в котором есть пассажирские каюты, но это всего 150 человек, опять же не так много. И у нас есть предельная емкость нашего аэропорта, которая позволяет принимать определенное количество воздушных судов и количество пассажиров, поэтому всех желающих, если бы они вдруг поехали в Калининградскую область, физически принять невозможно».

Куренков также отметил, что в этом году ожидается рост стоимости авиаперевозок, подорожание билетов на железнодорожный транспорт, что также может ограничить рост турпотока. По его словам, в среднем по рынку ежегодное увеличение турпотока с начала пандемии — от 5−10% в год. «Возможно, в этом году это будет порядка 15%, но это не какой-то двухэтажный или трехэтажный рост, по сравнению с предыдущим 2024 годом», — полагает отельер.

Ранее министр туризма Андрей Ермак рассказал, что в 2024 году область приняла 2,230 млн туристов, в 2025 году, «по самым скромным подсчетам», въездной турпоток превысит прошлогодние показатели на 9−10%. «Эти оценки были до ситуации на Черноморском побережье. Сейчас цифры могут быть совершенно другие, и, конечно, в сторону увеличения», — добавил Ермак.

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