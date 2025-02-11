Проект малоэтажного ЖК возле Верхнего озера в Калининграде прошёл экспертизу

Экспертиза выдала положительное заключение проекту малоэтажного жилого комплекса возле Верхнего озера в Калининграде. Информация об этом содержится на сайте ГИС ЕГРЗ.
Застройщиками значатся Михаил Владыкин и Александр Диденко. Документацию для экспертизы подготовила гурьевская ИП Миннибаева. Экспертной организацией выступило калининградское ООО «Проэксперт». Заключение процедуры сделали 11 февраля.
Строительство жилого комплекса запланировано на участке с кадастровым номером 39:15:131841:464 на улице Линейной, 9. Согласно данным публичной кадастровой карты региона, го площадь равна 1034 кв. м.