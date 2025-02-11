Госдума одобрила «период охлаждения» по кредитам для защиты от мошенников

Государственная дума РФ во втором и третьем чтении приняла законопроект, согласно которому при выдаче кредитов вводится так называемый «период охлаждения». Это необходимо для защиты гражданина от получения средств мошенником на его счёт. Об этом сообщил «Коммерсант».
Отмечается, что при выдаче средств вводятся часы запрета пользования деньгами. Так, при получении суммы от 50 до 200 тыс. рублей этот период составит 4 часа. Для сумм от 200 тыс. рублей запрет на пользование средствами будет установлен в 48 часов. Норма должна заработать с 1 сентября 2025 года.Предложение о введении «охлаждения» при выдаче кредитов в декабре 2024 года сделал президент России Владимир Путин. Такую меру в качестве противодействия мошенникам глава государства назвал на прямой линии. Впервые о такой борьбе со злоумышленниками в октябре прошлого года заявил российский Центробанк. Инициатива предусматривает, что банки будут проверять заявку на кредит на наличие признаков мошеннической деятельности. Если банк заподозрит, что человек оформляет кредит под воздействием злоумышленников, он должен будет предупредить об этом заёмщика.