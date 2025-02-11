Госдума одобрила «период охлаждения» по кредитам для защиты от мошенников

Государственная дума РФ во втором и третьем чтении приняла законопроект, согласно которому при выдаче кредитов вводится так называемый «период охлаждения». Это необходимо для защиты гражданина от получения средств мошенником на его счёт. Об этом сообщил «Коммерсант».

Отмечается, что при выдаче средств вводятся часы запрета пользования деньгами. Так, при получении суммы от 50 до 200 тыс. рублей этот период составит 4 часа. Для сумм от 200 тыс. рублей запрет на пользование средствами будет установлен в 48 часов. Норма должна заработать с 1 сентября 2025 года.