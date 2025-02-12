Власти Зеленоградска показали, как будет выглядеть дендропарк в Сосновке

Эскизы: пресс-служба администрации Зеленоградского муниципального округа

В дендрологическом парке в посёлке Сосновка под Зеленоградском планируют высадить не менее 1000 видов хвойных и лиственных деревьев, более 20 000 кустарников. Эскизы проекта опубликовали на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Ассортимент подобран исходя из климатических условий, устойчивости растений к воздействию факторов антропогенной среды, а также их видовых биологических особенностей и декоративности», — сообщила пресс-служба.

Проект также предусматривает смотровую площадку с террасами, оранжерею, административные здания, геопластику, пешеходные мосты, водный объект, площадку для проведения массовых мероприятий со сценой, места отдыха.

Проектную документацию в настоящее время проверяет «Главгосэкспертиза России». Будущий дендропарк планируют обустроить к 80-летию образования Калининградской области. К работам необходимо приступить в 2025 году. Предполагаемый срок реализации — 2026 год.

Разработка проекта обошлась муниципалитету в 8 млн рублей. За такую сумму документацию согласилась подготовить компания «Точка». Начальная стоимость контракта при этом составляла 24,6 млн. Предварительная стоимость работ — 804 млн рублей. «На первый этап мы запланировали в бюджете 436 млн рублей. Это все средства, которые пошли нам от порубочных билетов, выданных администрацией. Использовать мы их можем только на проектирование и строительство новых парков», — отмечал глава администрации Зеленоградского муниципального округа Сергей Кошевой.