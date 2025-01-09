В Зеленоградске выросла оценочная стоимость создания дендрологического парка

Стоимость создания дендрологического парка под Зеленоградском выросла. Оценочную сумму назвал глава муниципалитета Сергей Кошевой во время прямой линии «ВКонтакте» 9 января.

Чиновник отметил, что в настоящее время проект дендропарка проходит государственную экспертизу в Москве. Глава округа напомнил, что за документацию власти муниципалитета заплатили 8 млн рублей. К первому этапу создания парка планируют приступить в 2025 году.

«Предварительная стоимость работ — где-то 804 млн рублей. На первый этап мы запланировали в бюджете 436 млн рублей. Это все средства, которые пошли нам от порубочных билетов, выданных администрацией. Использовать мы их можем только на проектирование и строительство новых парков», — заявил Кошевой.

О планах по созданию дендропарка в районе Зеленоградска в местной администрации сообщали в апреле 2023 года. Тогда же бывший губернатор Антон Алиханов заявлял, что областным властям удалось добиться для Зеленоградска компенсации на высадку зеленых насаждений в сумме порядка 500 млн рублей. «Хотелось бы создать какой-то очень знаковый объект, потому что деньги большие. То есть второй ботанический сад или еще что-то», — пояснял глава региона.