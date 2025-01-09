В Зеленоградске выросла оценочная стоимость создания дендрологического парка

Все новости по теме: Экология

Стоимость создания дендрологического парка под Зеленоградском выросла. Оценочную сумму назвал глава муниципалитета Сергей Кошевой во время прямой линии «ВКонтакте» 9 января.

Чиновник отметил, что в настоящее время проект дендропарка проходит государственную экспертизу в Москве. Глава округа напомнил, что за документацию власти муниципалитета заплатили 8 млн рублей. К первому этапу создания парка планируют приступить в 2025 году.

«Предварительная стоимость работ — где-то 804 млн рублей. На первый этап мы запланировали в бюджете 436 млн рублей. Это все средства, которые пошли нам от порубочных билетов, выданных администрацией. Использовать мы их можем только на проектирование и строительство новых парков», — заявил Кошевой.

О планах по созданию дендропарка в районе Зеленоградска в местной администрации сообщали в апреле 2023 года. Тогда же бывший губернатор Антон Алиханов заявлял, что областным властям удалось добиться для Зеленоградска компенсации на высадку зеленых насаждений в сумме порядка 500 млн рублей. «Хотелось бы создать какой-то очень знаковый объект, потому что деньги большие. То есть второй ботанический сад или еще что-то», — пояснял глава региона.

Ранее муниципальная газета «Волна» сообщала, что дендропарк на участке в 9,5 гектара, прилегающем к парку «Сосновка», планировали создать в 2024 году. Изначально речь шла о территории порядка 20 гектаров.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter