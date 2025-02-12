Калининградцы рассказали, собираются ли отмечать День влюблённых

Калининградцы рассказали, собираются ли отмечать День влюблённых
Фото: Мария Власенкова / «Новый Калининград»
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Праздновать День влюблённых планируют 15% жителей Калининграда. Такие данные показал опрос сервиса Superjob.

Поздравить 14 февраля свою «вторую половину» намерены 16% мужчин и 13% женщин. Большая часть тех, кто собирается отмечать День влюблённых, — респонденты моложе 35 лет. Их доля в общем числе празднующих составила 20%.

Каждый четвёртый участник опроса сообщил о том, что подарит своей избраннице цветы. 49% среди планирующих преподнести букет — молодые люди в возрасте до 34 лет.

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Корпоративно отметить День влюблённых собирается 1% опрошенных калининградских компаний. Речь идёт о почте для валентинок и тайном обмене подарками.

Опрос проводился со 2 по 10 февраля среди «экономически активных горожан» и представителей компаний из Калининграда.

Напомним, уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

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