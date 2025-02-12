Эксперт: с развитием водного туризма в регионе «кисло и грустно»

Несмотря на то, что в Калининградской области регулярно говорится о перспективах развития водного маршруте Е-70, который должен связать Калининградский залив с Куршским заливом через реки и каналы, развивать тут пока особо нечего. Такое мнение высказал «Новому Калининграду» руководитель Ассоциации рестораторов и отельеров Зеленоградского округа Сергей Куренков.

«В данной ситуации, прежде чем что-то развивать, нужно сделать инфраструктуру. К сожалению, что касается водного туризма, здесь у нас прям все совсем кисло и грустно: в области всего лишь несколько причалов, где могут швартоваться суда. Можно много фантазировать и говорить, что у нас будет развиваться частный бизнес, частные лодки, которые будут возить туристов. Но если делать всё по правилам, по закону, то любая такая услуга должна быть лицензирована. Должны быть причалы, которые могут принимать пассажирские суда, классифицированные в Речном регистре, всё должно мониториться, проверяться и так далее. То же самое касается и пассажирских судов», — рассказал Куренков. Также для развития водного туризма должна быть водная навигация. По словам эксперта, на сегодня в Калининградской области «как таковых водных пассажирских маршрутов нет, за исключением движения по Преголе».

«Но еще есть такая история, которая называется нерест рыбы. Для меня вообще большая загадка, почему в Куршском заливе в Литве рыба нерестится с апреля по май, а у нас она в том же заливе нерестится с мая по конец июня. И запрет на выход судов идет по Куршскому заливу и по прилегающим рекам и водоёмам. Поэтому по большому счёту весь наш водный туризм может работать только где-то полтора месяца в сезон», — отметил Сергей Куренков.

По его мнению, все эти проблемы нужно решать в первую очередь правительству Калининградской области, различным министерствам и ведомствам федерального значения, чтобы преодолеть трудности, которые возникают при развитии водного туризма.