Миракян уточнил, кто сможет получать платные услуги в онкоцентре

Миракян уточнил, кто сможет получать платные услуги в онкоцентре
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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Платными услугами в онкологическом центре Калининградской области смогут воспользоваться жители других регионов России и неграждане страны. Об этом «Новому Калининграду» после заседания комитета по социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту регионального Заксобрания 12 февраля заявил и.о. главного врача Степан Миракян.

Руководитель учреждения пояснил, что в приоритете онкологического центра находится оказание услуг по полису ОМС для жителей Калининградской области. При этом граждане России из других регионов или иностранцы могут получить помощь в медицинском центре за деньги.

«То, что онкоцентр становится платным, абсолютно не соответствует никакой действительности. Если пациент из другого региона или не гражданин Российской Федерации, то в рамках платных рук он может пройти обследование на территории онкологического центра. Но жители области в приоритете обследуются и лечатся только в рамках ОМС», — заявил Миракян.

О планах ввести в онкоцентре Калининградской области платные услуги стало известно в конце января. Их собирались ввести «в самое ближайшее время».

Напомним, в онкологическом центре Калининградской области работает многоканальный телефон 56-99-00. Операторы отвечают на вопросы пациентов, помогают с записью, соединяют при необходимости с отделениями центра.

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