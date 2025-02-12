Миракян уточнил, кто сможет получать платные услуги в онкоцентре

Платными услугами в онкологическом центре Калининградской области смогут воспользоваться жители других регионов России и неграждане страны. Об этом «Новому Калининграду» после заседания комитета по социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту регионального Заксобрания 12 февраля заявил и.о. главного врача Степан Миракян.

Руководитель учреждения пояснил, что в приоритете онкологического центра находится оказание услуг по полису ОМС для жителей Калининградской области. При этом граждане России из других регионов или иностранцы могут получить помощь в медицинском центре за деньги.

«То, что онкоцентр становится платным, абсолютно не соответствует никакой действительности. Если пациент из другого региона или не гражданин Российской Федерации, то в рамках платных рук он может пройти обследование на территории онкологического центра. Но жители области в приоритете обследуются и лечатся только в рамках ОМС», — заявил Миракян.

О планах ввести в онкоцентре Калининградской области платные услуги стало известно в конце января. Их собирались ввести «в самое ближайшее время».

56-99-00.