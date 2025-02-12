На капремонт лицея в Черняховске выделили 23,9 млн рублей

Власти Черняховска ищут подрядчика для капитального ремонта кровли и фасада лицея № 7. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

На работы в корпусе на ул. Гагарина, 6, выделяют порядка 23,9 млн рублей. Источники финансирования — федеральный, областной и местный бюджеты. Работы необходимо выполнить не позднее 31 июля 2025 года. Заявки на участие в торгах принимают до 20 февраля. Подрядчика планируют определить 24 февраля.

В 2025 году власти Калининградской области обещали капитально отремонтировать четыре школы. На комплексное обновление школы № 4 в Калининграде направляют 227 млн рублей. Капитальный ремонт здания и спортивного зала школы № 4 в Балтийске оценили в 63 млн рублей. Планируют отремонтировать и школу в посёлке Васильково Гурьевского округа. В 2026 и 2027 годах работы намерены провести ещё в пяти образовательных учреждениях области.