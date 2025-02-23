Власти выделили более 100 млн рублей на капремонт школы в Васильково

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Администрация Гурьевского муниципального округа выделила более 100 млн рублей на капитальный ремонт школы в посёлке Васильково. Информация об этом опубликована на сайте областного «Центра торгов».

Полностью лот называется «Капитальный ремонт МБОУ „СОШ п. Васильково“, расположенного по адресу: Калининградская область, Гурьевский р-н, п. Васильково, ул. Западная, д. 2». Администрация муниципалитета выделила на работы 101,5 млн рублей. Финансирование предусмотрено в течение 2025-го. Дата начала аукциона по поиску подрядчика на момент публикации новости не определена.

В 2025 году власти Калининградской области обещали капитально отремонтировать четыре школы. На комплексное обновление школы № 4 в Калининграде направляют 227 млн рублей. Капитальный ремонт здания и спортивного зала школы № 4 в Балтийске оценили в 63 млн рублей. На работы в корпусе лицея на ул. Гагарина, 6, в Черняховске выделяют порядка 23,9 млн рублей. В 2026 и 2027 годах работы намерены провести ещё в пяти образовательных учреждениях области.

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