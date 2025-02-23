Власти выделили более 100 млн рублей на капремонт школы в Васильково

Администрация Гурьевского муниципального округа выделила более 100 млн рублей на капитальный ремонт школы в посёлке Васильково. Информация об этом опубликована на сайте областного «Центра торгов».

Полностью лот называется «Капитальный ремонт МБОУ „СОШ п. Васильково“, расположенного по адресу: Калининградская область, Гурьевский р-н, п. Васильково, ул. Западная, д. 2». Администрация муниципалитета выделила на работы 101,5 млн рублей. Финансирование предусмотрено в течение 2025-го. Дата начала аукциона по поиску подрядчика на момент публикации новости не определена.