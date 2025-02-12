Миракян: путь в онкоцентр не занимает много времени у пациентов

Продолжение: В Калининградской области на учете стоят больше 30 тысяч пациентов с онкологией
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«Клиентский» путь от момента выявления подозрения на рак до лечения в онкоцентре не занимает много времени. В настоящее время в стационаре учреждения находятся пациенты, у которых новообразование было выявлено в декабре. Об этом рассказал и.о. главврача онкоцентра Степан Миракян, отвечая на вопросы депутатов на заседании комитета по соцполитике Законодательного собрания области в среду, 12 февраля.

«Я вчера вечером проводил обход и у каждого пациента спросил, когда им выявили новообразование и как быстро они попали в онкологический центр. Вы знаете, большинство женщин сказали, что в декабре, и они уже получили 3−4 курса химиотерапии и были оперированы уже в онкологическом центре, — рассказал Миракян. — Есть запущенный случай, когда, к сожалению, пациент сам был не настроен на лечение. С августа сказал, что все пройдет само, не обращался, в декабре обратился, и вот первого или третьего числа был оперирован также. Поэтому говорить о том, что путь этот достаточно долгий, не могу».

По словам и.о. главврача, для пациентов, которые «заблудились», не знают, куда обратиться, был создан телеграм-канал Онко39. «Если мы видим, что есть какая-то проблема с пациентом, то мы максимально быстро приглашаем его на консультацию и на всю диагностику. Также хочу отметить, что в поликлинике и на базе онкологического центра абсолютно все доступно», — заверил Миракян депутатов.

Напомним, в декабре жительница Калининграда рассказала во время прямой линии губернатора Алексея Беспрозванных, что с мая 2024 года не может получить лечение по поводу онкологического заболевания. В онкоцентр ее госпитализировали после завершения эфира.

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