В минздраве рассказали, где в области работают аппараты КТ и МРТ (список)

В Калининградской области в государственных учреждениях здравоохранения установлено 8 аппаратов МРТ и 17 аппаратов КТ. На настоящее время (на конец февраля 2025 года) в нерабочем состоянии находится 4 аппарата МРТ и аппарат КТ в БСМП. Об этом говорится в ответе министерства здравоохранения региона на информационный запрос «Нового Калининграда».

Аппараты МРТ установлены в Детской областной больнице, Областной клинической больнице, Онкологическом центре Калининградской области, городской больнице № 3 Калининграда, в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи, в Межрайонной больнице № 1 (в Пионерском — прим. «Нового Калининграда»). «Из указанных аппаратов в настоящее время функционируют четыре аппарата — в Детской областной больнице, Областной клинической больнице, в Городской больнице № 3, — сообщили в минздраве. — В конце 2024 года закуплен аппарат МРТ в ГБУЗ „Межрайонная больница № 1“, который планируется к запуску в марте-апреле 2025 года».

Что касается аппаратов КТ, они установлены в Областной клинической больнице, Онкологическом центре, Городской клинической больнице скорой медицинской помощи, Детской областной больнице, Центральной городской клинической больнице, Межрайонной больнице № 1, в Гвардейской, Гусевской, Зеленоградской, Советской, Черняховской центральных районных больницах. «В настоящее время аппараты КТ функционируют в Областной клинической больнице, Онкоцентре, Детской областной больнице, Центральной городской клинической больнице, Межрайонной больнице № 1, Гвардейской, Гусевской, Зеленоградской, Черняховской, Советской ЦРБ, — сообщили минздраве. — Сломанные аппараты КТ и МРТ запланированы к ремонту в 2025 году».

Также на конец 2025 года запланирована покупка МР-томографа в ГБУЗ «Гусевская ЦРБ». Приобретение КТ-аппаратов в этом году не предусмотрено, добавили в министерстве.

Напомним, и.о. главврача Онкоцентра Степан Миракян на заседании комитета по соцполитике Заксобрания 12 февраля сообщил, что в регионе «есть сложности» с работой томографов — из восьми аппаратов МРТ на данный момент работают четыре. Он добавил, что МРТ-исследования доступны для онкопациентов в течение 3–14 дней, они проводятся на базе других учреждений. Также Миракян отметил, что есть сложности с ремонтом аппаратов иностранного производства из-за логистики, дороговизны деталей. Компаний, имеющих лицензия международного уровня на ремонт аппаратов, в регионе нет.

В середине июля 2024 года пациенты жаловались на то, что в онкоцентре не работает МРТ. Позже пресс-служба правительства региона рассказала, что аппарат МРТ был запущен в тестовом режиме, параллельно инженерная служба проводила техническое обслуживание оборудования, выстраивались оптимальные параметры работы нового аппарата. Власти пообещали, что МРТ заработает в полноценном режиме ориентировочно до 28 июля.