Степан Миракян: стационар онкологического центра заполнен на 100 процентов

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Калининградский онкоцентр в данный момент работают на полную мощь, сообщил и.о. главврача учреждения Степан Миракян на заседании комитета по соцполитике Заксобрания в среду. Операции проводятся во всех операционных центра.

«На 208 койках лежат 208 пациентов. На данный момент оперативная активность ведется во всех операционных. Вчера было прооперировано 15 человек, сегодня по плану запланировано 17 человек. Завтра запланирован у нас 21 человек, а весь стационар заполнен на 100%», — рассказал и.о. главврача.

По его словам, онкоцентр может оказывать все необходимые услуги, кроме лучевой терапии. «Есть некоторые ограничения в рамках лучевой терапии. Мы ждем поставку недостающих программ, ожидаем их в марте-апреле. Но при этом качество и оказание медицинской помощи пациентам не страдает», — уточнил руководитель онкоцентра.

Напомним, Степан Миракян также заявил, что в настоящее время путь к лечению в онкоцентре не занимает много времени. Он рассказал, что пациентки, проходящие лечение в стационаре в середине февраля, узнали о диагнозе в декабре.



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