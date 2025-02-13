И.о. главврача онкоцентра: дефицит медицинских кадров есть во всем в мире

В онкологическом службе Калининградской области наблюдается дефицит кадров. При этом, как отметил и.о. главврача онкоцентра Степан Миракян, дефицит есть не только в регионе, но и во всём мире. Об этом руководитель онкоцентра сказал на заседании комитета по социальной политике Заксобрания в среду.

Депутат Дмитрий Латушкин поинтересовался, хватает ли врачей-онкологов на территории области, если на учете состоят 30592 онкобольных, а врачей, которые фактически практикуют в этом направлении, 39: «Простые расчеты позволяют сделать вывод о том, что на каждого нагрузка 784 пациента. Это большая нагрузка или нет? Насколько хватает врачей?».

Миракян рассказал, что ежедневно сотрудник «на ставку может принимать порядка 20−25 пациентов в день». «Это пациенты, которые уже получили диагнозы, они проходят по определенному заболеванию, как мониторинг так называемый. Пациенты в первый год проходят мониторинги чаще, во второй и последующие годы они проходят с более большим промежутком времени, — пояснил и.о. главврача онкоцентра. — Дефицит кадров у нас имеется. Не только на территории Калининградской области, но и на территории Российской Федерации в целом. Я бы сказал, наверное, на территории мира. Везде присутствует данный дефицит».

Поэтому, по словам Миракяна, учреждение «активно ведет политику по привлечению медицинских кадров». «Если мы говорим про онкологический центр, то только в этом месяце уже устроились 7 специалистов из других регионов. Также очень хорошо, что устраиваются и уже наши выпускники после окончания ординатуры в БФУ», — добавил и.о. главврача.

Ранее Степан Миракян рассказал, что на данный момент в первичном звене онкологической помощи имеется 10 вакантных ставок.