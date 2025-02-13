Беспрозванных решил дополнительно поддержать 75 беременных женщин

Губернатор Алексей Беспрозванных принял решение о предоставлении 12-дневного курса оздоровления в социально-оздоровительных центрах для 200 беременных женщин по путёвкам. Ранее такой возможностью могли воспользоваться 125 будущих мам. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Финансирование этой меры поддержки увеличивается на 60%. Как сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора Мариам Башкирова, в прошлом году оно составляло 3 956 450 руб., в этом — 6 360 000 руб.