Беспрозванных решил дополнительно поддержать 75 беременных женщин

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Губернатор Алексей Беспрозванных принял решение о предоставлении 12-дневного курса оздоровления в социально-оздоровительных центрах  для 200 беременных женщин по путёвкам. Ранее такой возможностью могли воспользоваться 125 будущих мам. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Финансирование этой меры поддержки увеличивается на 60%. Как сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора Мариам Башкирова, в прошлом году оно составляло 3 956 450 руб., в этом — 6 360 000 руб.

Узнать подробности можно на открытой линии: 8 (800) 201-39-00 (добавочный «3»).


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