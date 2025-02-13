Власти: сокращению количества аварийных домов мешает их ежегодный прирост

Сокращению количества аварийных домов в Калининграде мешает их ежегодный прирост. Данные следуют из утверждённой 10 февраля муниципальной программы «Комфортный город», опубликованной на сайте городской администрации.

Власти отметили, что в период с 2008 по 2024 год в Калининграде переселили 4021 человека. Ранее они проживали на 61,55 тыс. кв. м. аварийной недвижимости. Отмечается, что максимальных объёмов расселения непригодного жилья в городе достигли в 2012 году. Тогда переселили 590 человек из 8,33 тыс. кв. м.

Администрация Калининграда продолжила, что с 2017 года «процесс физического износа жилья» продолжился. Так, на начало 2025-го в городе насчитывается 67 аварийных многоквартирных домов. В них проживает 1281 человек.

«При этом основным фактором, препятствующим устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда, является ежегодный прирост и, соответственно, накопление жилищного фонда, который признается аварийным по итогам его обследования», — отмечается в документе.