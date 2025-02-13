Путин подписал закон о повышении военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительной индексации пенсий военным пенсионерам и приравненным к ним лицам. Соответствующий документ опубликован в четверг, 13 февраля, на официальном портале правовой информации, пишет «Интерфакс».

Закон с 1 января 2025 года устанавливает размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии в соответствии со статьей 43 закона № 4468-I, в размере 93,59%, что позволяет увеличить «реальный» размер пенсии на 9,5% по отношению к январю 2024 года, сказал, комментируя инициативу, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее пояснил, что «в октябре прошлого года так называемые военные пенсии были проиндексированы на 5,1%, однако реальный уровень инфляции по итогам года оказался выше прогнозируемых значений: 9,5%», поэтому подготовлены соответствующие корректировки закона о дополнительном увеличении военных пенсий еще на 4,4%, причём с 1 января текущего года, к уже произведенным выплатам за два первых месяца будет сделана доплата.

Закон направлен на исполнение решения президента РФ по индексации этого вида пенсий на уровень фактической инфляции за 2024 год (9,5%).