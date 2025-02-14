Инвесторы Тапиау сдвинули открытие гостиницы в Черняховске на начало лета (фото)

Отель в центре Черняховска, созданием которого занимаются инвесторы замка Тапиау, планируют открыть к началу лета 2025 года. Об этом «Новому Калининграду» сообщил соинвестор проекта, гендиректор компаний «Калининградский завод строительных материалов» и «Балтэнергосервис» Алексей Павликов.

«Четвёртый этаж у нас фактически готов — там уже ковролин лежит и мебель собирают. В ближайшее время завозим мебель на третий этаж, где сейчас идёт покраска. На первом этаже строители заканчивают отделку. Думаю, к 1 июня мы уже точно откроемся. По крайней мере, всё к этому идёт», — сообщил бизнесмен.

В сентябре прошлого года внешний контур исторического объекта был в целом готов. В январе, после установки в гостинице лифта, паблик «Башни востока», через который предприниматели доносят информацию о своих инвестпроектах в Калининградской области, сообщил, что отель примет первых постояльцев до Нового года. В сентябре планы были скорректированы, и сроки открытия сместились на начало 2025 года.

Фото предоставлены Алексеем Павликовым

Инвесторы сообщали «Новому Калининграду», что на первом этаже гостиницы планируется открыть ресторан, а в подвальном — спа-салон. Правда, последний, как предполагает Алексей Павликов, начнёт работу уже после того, как отель примет первых постояльцев.

Краснокирпичное здание на улице Спортивной было построено в 1894 году по проекту архитектора Эмиля Хофмана. Изначально это была двухэтажная окружная больница, но после того, как в 1902 году в ней произошёл повредивший крышу пожар, там надстроили третий этаж, добавив на фасад глазурованные изразцы с растительным орнаментом. За свою 130-летнюю историю объект менял назначение несколько раз (он был больницей, военным объектом, советским военным госпиталем, заводской администрацией и офисным зданием). 7 апреля 2022 года его внесли в реестр объектов культурного наследия как памятник архитектуры регионального значения. После получения нового статуса объект обрёл новых хозяев — совладельцами сегодня являются предприниматели Алексей Павликов и Игорь Билоус (гендиректор подмосковной компании «Элмонт»).