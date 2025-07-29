Инвестор о новом сроке открытия гостиницы в Черняховске: «Ждём только мебель»

Отель в центре Черняховска, который инвесторы планировали открыть в начале этого лета, сможет принять первых посетителей не раньше сентября. Об этом «Новому Калининграду» сообщил соинвестор проекта, гендиректор компаний «Калининградский завод строительных материалов» и «Балтэнергосервис» Алексей Павликов. По его словам, сдвинуть сроки предпринимателей заставил заказ мебели.

«Ждём только мебель, — пояснил Павликов. — Поставить нам её обещают в августе. Заказывали у местных производителей, так как сроки доставки из других регионов и из-за границы нас не совсем устраивают. Оказалось, что мебель — это долго и дорого».

Павликов добавил, что всё остальное оборудование в гостиницу уже поставлено. Смонтированы электронные замки на входных дверях в номерах, полностью обставлены два этажа гостиницы, функционирует вся сантехника и лифты, завершаются последние приготовления.