Инвестор о новом сроке открытия гостиницы в Черняховске: «Ждём только мебель»

Отель в центре Черняховска, который инвесторы планировали открыть в начале этого лета, сможет принять первых посетителей не раньше сентября. Об этом «Новому Калининграду» сообщил соинвестор проекта, гендиректор компаний «Калининградский завод строительных материалов» и «Балтэнергосервис» Алексей Павликов. По его словам, сдвинуть сроки предпринимателей заставил заказ мебели.
«Ждём только мебель, — пояснил Павликов. — Поставить нам её обещают в августе. Заказывали у местных производителей, так как сроки доставки из других регионов и из-за границы нас не совсем устраивают. Оказалось, что мебель — это долго и дорого».
Павликов добавил, что всё остальное оборудование в гостиницу уже поставлено. Смонтированы электронные замки на входных дверях в номерах, полностью обставлены два этажа гостиницы, функционирует вся сантехника и лифты, завершаются последние приготовления.Напомним, что ранее инвесторы планировали открыть гостиницу в начале лета. В сентябре прошлого года внешний контур исторического объекта был в целом готов. В январе 2024 года, после установки в гостинице лифта, паблик «Башни востока», через который предприниматели доносят информацию о своих инвестпроектах в Калининградской области, сообщил, что отель примет первых постояльцев до Нового года. В сентябре планы были скорректированы, и сроки открытия сместились на начало 2025 года.
Краснокирпичное здание на улице Спортивной было построено в 1894 году по проекту архитектора Эмиля Хофмана. Изначально это была двухэтажная окружная больница, но после того, как в 1902 году в ней произошёл повредивший крышу пожар, там надстроили третий этаж, добавив на фасад глазурованные изразцы с растительным орнаментом. За свою 130-летнюю историю объект менял назначение несколько раз (он был больницей, военным объектом, советским военным госпиталем, заводской администрацией и офисным зданием). 7 апреля 2022 года его внесли в реестр объектов культурного наследия как памятник архитектуры регионального значения. После получения нового статуса объект обрёл новых хозяев — совладельцами сегодня являются предприниматели Алексей Павликов и Игорь Билоус (гендиректор подмосковной компании «Элмонт»).