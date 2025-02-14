Беспрозванных: «Я точно никому не дам демонтировать трамвай»

В Калининграде намерены обновить трамвайный парк «до ста процентов». Об этом в эфире канала «Дом Советов» в пятницу, 14 февраля, сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

«Был раньше исторический трамвайный маршрут — его надо сохранить., — заявил глава региона. — Нам нужно сделать так, чтобы этот вид транспорта был удобен для калининградцев, чтобы он не пустой ходил, а заполненный, был удобен для того, чтобы добраться из одного места в другое».

Далее губернатор сообщил, что власти намерены пересмотреть существующую маршрутную сеть, куда могут добавиться новые троллейбусные маршруты и, «в случае необходимости» трамвайные маршруты.

«То, что трамваи мы точно демонтировать не будем... Я точно никому не дам демонтировать трамвай, поверьте, — добавил Беспрозванных — Наоборот, хочу дальше развивать программу по обновлению. Часть трамваев у нас раньше была обновлена. Сейчас мэрия считает, какой объём средств понадобится, чтобы провести обновление трамвая до стопроцентного обновления парка».

Ранее восемь федеральных транспортных экспертов направили в адрес губернатора и главы администрации Калининграда письмо с советами и рекомендациями. Возвращение трамвая на проспект Победы, по их словам, позволит перевозить на этом направлении не менее 1300 пассажиров в час.