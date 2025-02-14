Власти планируют весной запустить первый этап применения «карты калининградца»

Власти Калининградской области планируют весной запустить первый этап применения «карты калининградца». Об этом в прямом эфире проекта «Дом Советов» в социальной сети «ВКонтакте» заявил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Глава региона отметил, что в физическом виде этой карты не будет. Её планируют интегрировать в обычную банковскую карту жителей региона. Разработка льготы, по словам губернатора, будет постепенной.

Так, первый этап внедрения программы будет подразумевать покупку продовольственных товаров по доступной цене. Он запланирован на апрель-май 2025 года. Вторым шагом будет подключение «Волны Балтики». Беспрозванных назвал это интеграцией двух систем. Помимо этого, сейчас власти обсуждают с партнёрами условия работы и привелегии, которые те могут предоставить местным жителям в рамках «карты калининградца».

«Наша задача — чтобы это было удобно, в одной карте, которой они пользуются. <...> Калининградцы этого не заметят. В какой то момент придёт сообщение о том, что теперь вы можете пользоваться „картой калининградца“, как и проездной вашей картой. Как только наши партнёры подключатся к этой программе, соответственно, будет приходить сообщение, что теперь доступны, не знаю... Допустим, „Автотор“ выходил с предложением большой скидки для калининградцев по продаже автомобилей, подключаясь к этой карте. И так далее», — разъяснил губернатор принцип работы программы.