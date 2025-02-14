Калининградка пожаловалась в полицию из-за кошек, замурованных в подвале (фото)

Калининградка пожаловалась в полицию из-за кошек, замурованных в подвале (фото)
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Жизнь животных

Калининградка написала заявление в полицию, заметив, что в подвале панельной девятиэтажки замуровали бездомных кошек. О факте жестокого обращения с животными Марина Квинт сообщила корреспонденту «Нового Калининграда».

«Кошки эти, по-моему, бездомные, — сообщила калининградка. — Жили они в подвале дома № 65А на улице Куйбышева, и я, гуляя с собакой, их подкармливала с осени прошлого года. Вчера я заметила, что вентиляционное окно, через которое кошки забирались в подвал, заложено кирпичами. То есть кто-то умышленно их там замуровал».

Фото предоставлено Мариной Квинт

Марина сообщила, что в четверг вышла на контакт с жильцами девятиэтажки и потребовала от них выпустить животных из подвала. Когда дверь подвала открыли, оттуда выбрались шесть животных, а остальные спрятались.

«В подвале остаются по меньшей мере четыре кошки, — продолжает женщина. — На их поиски мне времени больше не дали, поэтому я написала заявление в полицию».

Напомним, что в мае 2024 года корреспондент «Нового Калининграда» принимал участие в решении похожей проблемы на улице Космической. Операция по спасению тогда продолжалась около недели.

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