«Люди закрыли живых существ»: как мы спасали замурованных в подвале кошек

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Изначально эта история представлялась редакции «Нового Калининграда» как быстрое и беспроблемное освобождение застрявших в подвале на улице Космической котят (позже оказалось — кошки с котенком-подростком). Ведь их, даже бездомных, должен охранять закон. Писать о спасении мы не собирались: просто стало жалко животных, замурованных из-за решетки на окне. Но в итоге получилась целая операция, которая продлилась больше недели, и наше мнение о возможности сделать ее публичной изменилось. Ведь подобные ситуации — не редкость, и нужно знать, что и как можно сделать.

О случившемся редакции сообщила жительница города по имени Ольга: «Уже длительное время в подвальном помещении МКД № 10-20 по ул. Космической фактически замурованы два котенка. Вследствие установки решеток на всех продухах животные не имеют возможности выбраться», — написала она. В доме по Космической она не живет, и в управляющей компании «ЖЭУ 7» по этой причине ее заявление с просьбой открыть подвал принимать отказались. В течение нескольких недель неравнодушная калининградка кормила животных каждое утро перед работой.

Мы встретились с Ольгой у злополучного дома: подвальные окна в нем оказались зарешечены дважды. Старые решетки пролезть некрупному животному позволяли, но перед ними недавно установили новые, и эта возможность исчезла. На наше «кис-кис» отозвался серый «подрощенный» котенок. Он ходил у решетки, пытался просунуть через нее голову и мяукал. В глубине подвала мелькнула взрослая черная кошка.

Зафиксировав их присутствие на видео, корреспондент «Нового Калининграда» отправилась в «ЖЭУ 7» с вопросом, почему у женщины не принимают заявление и подвергают жизнь животных опасности. Там ответили, что жалобы на запертых котов действительно поступали, но, когда сотрудники управляющей компании и местного управления МЧС открыли вход в подвал, то никого не обнаружили (сотрудник МЧС, который участвовал в осмотре подвала, подтвердил эту информацию).

По словам руководителя «VetПротект» (юридическая компания, специализирующаяся на ветеринарной тематике) Александра Левикова, в данном случае оказалось нарушено законодательство. «По правилам части 4 статьи 18 профильного федерального закона физические и юридические лица обязаны сообщать о нахождении животных без владельцев, не имеющих неснимаемых и несмываемых меток, на территориях и объектах, находящихся в их пользовании либо собственности», — указал он. Эксперт отметил, что даже в ситуации, когда управляющая компания «идет в отказ», «достаточно информации жителей дома о нахождении в подвале животных без владельца в службу отлова, а также Службу ветеринарии Калининградской области» для того, чтобы те приняли меры.







Впрочем, генеральный директор «ЖЭУ 7» Александр Белоконь утверждал, что животных внутри нет, пока не увидел наше видео. После этого — пообещал, что на следующий день с журналистом свяжется сотрудник компании и откроет в его присутствии вход в подвал.



Решив, что вот он — хеппи-энд, редакция начала искать приют, куда можно будет пристроить спасенных животных. И тут возникла новая проблема — мест для них нигде не оказалось. Но в одном из приютов дали совет — обратиться к директору регионального отделения «Альянса защитников животных» Ирине Лангинен.

В переписке с ней выяснилось, что о ситуации она уже знает — к зоозащитнице обратилась еще одна калининградка. Та пыталась связаться с властями, но в Роспотребнадзоре ей ответили, что оснований для проверки подвала нет, а в Минстрое — что это не входит в его компетенцию.

«Они могут открывать подвал сколько угодно. Они обязаны обеспечить продух в этом подвале. В данном случае вышли коты, не вышли — был факт жестокого обращения с животным. Эти люди закрыли живых существ и считают, что это нормально. Они должны были полностью проверить подвалы», — заявила Лангинен. И сообщила, что противопожарные правила там не соблюдаются: действительно, соседний подвал оказался завален деревянными рамами.

«Продухи» в подвале обязаны сделать согласно постановлению Правительства РФ, регламентирующему содержание «общего имущества в многоквартирном доме». А еще в 2018 году Минстрой России запретил замуровывать отверстия для проветривания, что практиковалось для того, чтобы не дать проникать котам в подвалы, и установил размер такого «продуха» (не меньше 15 на 15 см).

Между тем, из «ЖЭУ 7», вопреки обещанию его директора, никто звонить не спешил, а дверь в подвал в обозначенное время оказалась закрыта. Тогда корреспондент «Нового Калининграда» связалась с приемной начальника управляющей компании сама: «Впервые слышим об этом», — заявила взявшая трубку женщина.

Зооюрист МОО «Альянс защитников животных» Ольга Рожкова в беседе с «Новым Калининградом» пояснила, что «жестоким обращением по статье 245 УК РФ оставление животных взаперти, к сожалению, не является, и выгнать на улицу кошек из подвала (без применения физического насилия) управляющей компании, если продухи закрыли её сотрудники, закон не запрещает». «Но если подвал заперли, зная о находящихся внутри животных, вы имеете право вызвать сотрудников местного ОМВД, написать заявление со ссылкой на п. 1 ст. 11 закона № 498-ФЗ „Об ответственном обращении с животными“ и самостоятельно вскрыть один продух вместе с соседями, поскольку спасаете животных от гибели», — рассказала она.

Так мы в итоге и поступили. Корреспондент «Нового Калининград» написала заявление в полицию о незаконных действиях «ЖЭУ 7». А потом вместе с зоозащитниками мы нашли того, кто помог спилить часть решетки болгаркой. Это, кстати, вызвало возмущение проходивших мимо жителей дома. С того момента, как мы начали попытки спасти животных, прошло восемь дней.

Текст, фото, видео: Ольга Кадомцева / Новый Калининград