На капремонт детского сада в Черняховске выделили более 59 млн рублей

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На капитальный ремонт и оснащение детского сада № 7 в Черняховске выделили 59 139 429 рублей. Анонс закупки по поиску подрядчика опубликован на сайте областного центра торгов.

Заказчик — администрация Черняховского муниципального округа. Финансирование рассчитано на 2025 год. Даты подачи заявок на участие в торгах на сайте не опубликованы.

О том, что в текущем году запланирован капитальный ремонт в детских садах Черняховска и Советска, ранее сообщал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. По данным главы региона, в 2026 и 2027 годах работы планируют провести ещё в пяти образовательных учреждениях области.

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