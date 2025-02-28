Проект капитального ремонта стадиона на Сельме прошёл госэкспертизу

Проект капитального ремонта игрового поля стадиона им. Ю.А. Шуляковского прошёл государственную экспертизу. Искусственное покрытие заменят на покрытие нового поколения. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 28 февраля. Документацию для экспертизы подготовила калининградская компания «ИТ-Проектсервис». В качестве экспертной организации выступило областное учреждение «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Капитальным ремонтом займётся «Дирекция спортивных сооружений».

Ранее министерство спорта региона отмечало, что спортивный объект нуждается в реконструкции. По словам ведомства, «это очень затратный и глобальный проект, пока существующий только в эскизах».