Инвестор перенёс срок строительства детского сада в Малиновке

Инвестор перенёс строительство детского сада в посёлке Малиновка. Информация об этом содержится в протоколе Совета по улучшению инвестиционного климата в Калининградской области под председательством губернатора Беспрозванных, которое прошло в заочном режиме.

Заседание прошло 5 февраля. Возведение детского сада в Малиновке в рамках инвестпроекта по строительству жилого квартала с оздоровительными комплексами в посёлке перенесли на четвёртый квартал 2029 года. Ранее этот срок значился 2027-м.

Помимо детсада, инвестор перенёс срок строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с третьего квартала 2023-го на второй квартал 2032 года. Создание объекта планировалось на участке с кадастровым номером 39:05:010602:2324. Благоустройство пляжа с комфортной средой для маломобильных групп населения теперь планируют на четвёртый квартал 2028 года. При этом банный комплекс планируют возвести раньше — в первом квартале 2028-го вместо ранее заявленного третьего квартала 2030-го.

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