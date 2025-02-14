Инвестор перенёс срок строительства детского сада в Малиновке

Инвестор перенёс срок строительства детского сада в Малиновке
Проект жилого микрорайона в пос. Вербное/Сосновка. Изображение из презентации инвестора «Куршская ривьера»
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Инвестор перенёс строительство детского сада в посёлке Малиновка. Информация об этом содержится в протоколе Совета по улучшению инвестиционного климата в Калининградской области под председательством губернатора Беспрозванных, которое прошло в заочном режиме.

Заседание прошло 5 февраля. Возведение детского сада в Малиновке в рамках инвестпроекта по строительству жилого квартала с оздоровительными комплексами в посёлке перенесли на четвёртый квартал 2029 года. Ранее этот срок значился 2027-м.

Помимо детсада, инвестор перенёс срок строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с третьего квартала 2023-го на второй квартал 2032 года. Создание объекта планировалось на участке с кадастровым номером 39:05:010602:2324. Благоустройство пляжа с комфортной средой для маломобильных групп населения теперь планируют на четвёртый квартал 2028 года. При этом банный комплекс планируют возвести раньше — в первом квартале 2028-го вместо ранее заявленного третьего квартала 2030-го.

Земля в обмен на Х: что дают масштабные проекты жителям области

Строительством микрорайона четырехэтажных жилых домов и двух оздоровительных комплексов в пос. Малиновка должен заняться застройщик «Куршская ривьера». Компания получила землю на эти цели в августе 2023 года. Здесь инвестор также обещал построить социальную инфраструктуру — детский сад и детские площадки. Помимо этого, он обязался возвести улично-дорожную и инженерную сети, построить муниципальную парковку, благоустроить пляж с комфортной средой для маломобильных групп, построить безопасный переход через железнодорожные пути и муниципальную подъездную дорогу.

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